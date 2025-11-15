Language
    पतंजलि ने लोगों को प्राकृतिक जीवनशैली से जोड़ा, पश्चिमीकरण के दौर में बना प्राचीन भारतीय ज्ञान का संरक्षक

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 01:45 PM (IST)

    पतंजलि, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा स्थापित, भारतीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने वाला एक आंदोलन है। यह आयुर्वेद और योग जैसे प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित करता है, उन्हें आधुनिक समय के लिए सुलभ बनाता है। पतंजलि स्थानीय किसानों और कारीगरों को सशक्त बनाता है, जैविक खेती को बढ़ावा देता है और 'स्वदेशी' आंदोलन का समर्थन करता है। यह प्राकृतिक और समग्र जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ जोड़ता है, जिससे भारतीय विरासत का संरक्षण और प्रचार होता है।  

    जीवनशैली और जागरूकता के माध्यम से सांस्कृतिक पुनरुद्धार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज के तेजी से आधुनिक हो रही दुनिया में जहाँ उपभोक्तावाद अक्सर संस्कृति पर हावी हो जाता है, हमारी प्राचीन ज्ञान-धरोहर ने अपनी महत्वता बनाए रखी है। हमारे सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में एक बड़ी भूमिका है पतंजलि की। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा स्थापित पतंजलि एक ब्रांड से बढ़कर एक आंदोलन बन गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को दुनिया भर में फैलाना है। आइए, समझते हैं कि पतंजलि भारतीय परंपराओं के पुनर्जीवन और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा में क्या भूमिका निभा रहा है।

    भारत के प्राचीन ज्ञान से फिर से जुड़ना

    जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत का आयुर्वेद, योग और समग्र जीवन (holistic living) जीने का एक समृद्ध इतिहास है। पश्चिमीकरण के कारण इन प्राचीन प्रथाओं में गिरावट आई, लेकिन हाल ही में हम देख रहे हैं कि लोग आयुर्वेद को एक बेहतर जीवन के लिए फिर से अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ योग, भारत और विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हो रहा है। Research Square में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, बाबा रामदेव के निरंतर प्रयासों के कारण, योग को एक वैश्विक आंदोलन बनाने में पतंजलि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

    पतंजलि की स्थापना आयुर्वेद और प्राकृतिक उपचारों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका लक्ष्य इन उत्पादों को सभी वर्गों तक पहुंचाना था। जड़ी-बूटियों से लेकर खाद्य उत्पादों और घरेलू सामान तक, पतंजलि ने प्राचीन आयुर्वेदिक उपचारों को आधुनिक समय में उपयोग के लिए पुनर्जीवित किया है।

    स्थानीय और पारंपरिक प्रथाओं को सशक्त बनाना

    पतंजलि का हमारी भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाने का भी अहम योगदान है। International Journal of Research Publication and Reviews में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, पतंजलि अधिकांश कच्चे माल को स्थानीय किसानों से प्राप्त करता है और उन्हें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे न केवल स्थानीय आजीविका को बढ़ावा मिलता है बल्कि केमिकल फ़र्टिलाइज़र के इस्तेमाल को भी कम किया जाता है। यह कदम ग्रामीण धरोहर और प्रकृति के संतुलन को संरक्षित रखने में मदद करता है।

    इसके अलावा, पतंजलि का 'स्वदेशी' आंदोलन आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है और विदेशी सामानों पर निर्भरता को कम करने के लिए 'मेड इन भारत' उत्पादों को अपनाने पर ज़ोर देता है। यह सिद्ध करता है कि परंपरा और व्यापारिक विकास एक साथ बढ़ सकते हैं, और यह आधुनिक भारत के विकास को सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े रहने का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है।

    पतंजलि नेचुरल और होलिस्टिक जीवन जीने का समर्थन करता है। संगठन का यह विश्वास है कि वास्तविक स्वास्थ्य केवल शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण भी जरूरी है। पतंजलि विभिन्न योग और समग्र कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें ध्यान, प्राणायाम और नैतिक जीवनशैली को शामिल किया जाता है, ताकि लोग प्रकृति के और करीब आ सकें।

    परंपरा और आधुनिक नवाचार का संगम

    पतंजलि की कोशिशों की विशेषता यह है कि वह प्राचीन ज्ञान को आधुनिक नवाचार के साथ जोड़ता है। यह ब्रांड प्राचीन ज्ञान को साइंटिफिक रिसर्च के साथ जोड़ता है, जिससे इन प्रथाओं की प्रमाणिकता साबित होती है और इन्हें सभी के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। यह परंपरा और टेक्नोलॉजी का संगम सुनिश्चित करता है कि सांस्कृतिक धरोहर को पुराने जमाने की नहीं, बल्कि एक विकसित, विश्वसनीय और आधुनिक संदर्भ में देखा जाए।

    पतंजलि सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि भारतीय धरोहर का प्रचारक और संरक्षक है। आयुर्वेद, योग, और सतत जीवनशैली को दैनिक जीवन में शामिल करके, यह ब्रांड भारत के संपूर्ण स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य से को लोगों से फिर से जोड़ता है।