Kochi Video: दोहा से जूते में 8 सोने की चेन छिपा लाया यात्री, अधिकारियों ने कोच्चि एयरपोर्ट पर धर दबोचा

एएनआई, कोच्चि। अधिकारियों ने सोमवार को कोच्चि एयरपोर्ट पर एक यात्री को लगभग 500 ग्राम सोने के साथ पकड़ा है। दुबई के रास्ते दोहा से कोच्चि पहुंचे यात्री को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एग्जिट गेट पर अधिकारियों ने रोका। जब यात्री की सघन तलाशी ली गई तो उसके पास 8 सोने की चेन बरामद की गई।

#WATCH | Kochi, Kerala: A passenger who arrived from Doha to Kochi via Dubai was intercepted at the exit gate of Cochin International Airport and 8 gold chains, totally weighing 466.5 grams, concealed inside the sole of the shoes were recovered from him.



