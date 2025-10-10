Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संसदीय समिति ने अहम मुद्दों की जांच के लिए किया छह उप-समितियों का गठन,  किस समिति के कौन हैं सदस्य?

    By Digpal SinghEdited By: Garima Singh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:01 AM (IST)

    संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने वित्त, रक्षा, रेलवे और नागरिक मामलों जैसे मुद्दों की जाँच के लिए छह उप-समितियाँ बनाई हैं। इन समितियों का काम सरकारी विभागों में देरी और अनियमितताओं की जाँच करना है। कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल सीएजी रिपोर्टों पर कार्रवाई की निगरानी करेंगे। अन्य समितियों में वित्त, रक्षा और रेलवे से जुड़े मामलों की जाँच की जाएगी, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे।

    prefferd source google
    Hero Image

    संसद की पीएसी ने छह उप-समितियां गठित कीं। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने वित्त, रक्षा, रेलवे और नागरिक मामलों समेत कई अहम मुद्दों की जांच के लिए छह उप-समितियों का गठन किया है। इन समितियों का काम सरकारी विभागों में देरी, गड़बडि़यों और आडिट रिपोर्टों में दर्ज मामलों की गहराई से जांच करना होगा। इसमें देरी से बने 'धनुष' तोप प्रणाली से लेकर दूरसंचार विभाग में स्पेक्ट्रम प्रबंधन की आडिट रिपोर्ट तक कई अहम विषय शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्टों में आडिट वाले पैराग्राफ पर कार्रवाई संबंधी नोट प्रस्तुत करने में देरी पर नजर रखने के लिए कांग्रेस नेता शक्ति¨सह गोहिल की अध्यक्षता में उप-समिति का गठन किया गया है। इसके साथ ही वित्त संबंधी उप-समिति के संयोजक तृणमूल कांग्रेस के नेता सुखेंदु शेखर राय बनाए गए हैं। राय की अनुपस्थिति में कांग्रेस के अमर सिंह भी इस उप समिति संयोजक की भूमिका में होंगे।

    संसद की पीएसी ने छह उप-समितियां गठित कीं

    इस उप समिति में भाजपा से तेजस्वी सूर्या, सी एम रमेश, अनुराग ठाकुर, तेदेपा से एम श्रीनिवासुलु रेड्डी और जन सेना से बालाशोवरी वल्लभनेना सदस्य हैं। रक्षा संबंधी उप समिति में भाजपा नेता अपराजिता सारंगी संयोजक बनाई गई हैं। इस उप समिति में वल्लभनेनी, सूर्या, रेड्डी, रविशंकर प्रसाद और द्रमुक के टीआर बालू सदस्य हैं। रेलवे संबंधी उप-समिति में भाजपा सदस्य के लक्ष्मण और द्रमुक नेता तिरुचि शिवा क्रमश: संयोजक और वैकल्पिक संयोजक बनाए गए हैं और तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, कांग्रेस नेता जय प्रकाश और भाजपा नेता अशोक चव्हाण, जगदम्बिका पाल और ठाकुर बतौर सदस्य नामित किए गए हैं।

    सीएजी रिपोर्टों पर देरी की निगरानी हेतु समिति

    उप-समिति की संयोजक की जिम्मेदारी सपा नेता धर्मेंद्र यादव को दी गई है, जबकि वैकल्पिक संयोजक भाजपा के निशिकांत दुबे होंगे। इस समिति में तिरुची शिवा, शक्ति सिंह गोहिल, अमर सिंह , अशोक चव्हाण और रविशंकर प्रसाद सदस्य हैं। सिविल-ढ्ढढ्ढ समिति के संयोजक द्रमुक नेता टीआर बालू होंगे और भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी वैकल्पिक संयोजक है। इसमें सौगत राय, जय प्रकाश, जगदंबिका पाल, प्रफुल पटेल (एनसीपी) और के. लक्ष्मण सदस्य होंगे।