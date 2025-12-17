Language
    संसदीय समिति ने चीन के साथ संबंधों, व्यापारिक रिश्तों और भू-राजनीतिक चिंताओं पर की चर्चा: थरूर

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:42 PM (IST)

    संसदीय समिति ने चीन के साथ संबंधों, व्यापारिक रिश्तों और भू-राजनीतिक चिंताओं पर एक महत्वपूर्ण चर्चा की। इस बैठक में भारत और चीन के बीच विभिन्न मुद्दों ...और पढ़ें

    कांग्रेस नेता शशि थरूर। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बुधवार को कहा कि संसदीय स्थायी समिति ने विदेश मामलों पर भारत के चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते, सीमा की स्थिति और भू-राजनीतिक चिंताओं पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच संबंधों पर 360-डिग्री दृष्टिकोण पेश किया।

    यह समिति 'भारत-चीन संबंधों की समझ और आगे का रास्ता' विषय पर विचार-विमर्श कर रही है। इसके समक्ष विशेषज्ञों और चीन के संबंध में अनुभव रखने वाले लोगों द्वारा विचार रखे गए।

    समिति के अध्यक्ष थरूर ने बैठक के बाद कहा- ''हमने सीमा पर चर्चा की, हमने व्यापारिक रिश्ते पर चर्चा की, हमने भू-राजनीतिक चिंताओं पर चर्चा की, हमने पड़ोस में चीन की उपस्थिति पर मंथन किया। समिति के लिए कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो रुचिकर न हो, यह भारत-चीन संबंधों का 360-डिग्री दृष्टिकोण था। आगे का रास्ता भी इसमें शामिल था, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं कर सकता।''

    थरूर ने कहा- ''हम थोड़े दुर्भाग्यशाली रहे कि लोकसभा में शांति विधेयक पर बहस और मंत्री का उत्तर हमारी लंबे समय से निर्धारित बैठक के समय से टकरा गया। कई सांसदों को आना-जाना पड़ा। जिनके पास व्हिप था, उन्हें सदन में उपस्थित रहना पड़ा। मैं स्वयं बहस में भागीदार के रूप में मंत्री का उत्तर सुनना चाहता था। मुझे इस बात का दुख है कि चीन के मुद्दे पर रुचि रखने वाले सभी सांसद उपस्थित नहीं हो सके।

    (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)