Parliament LIVE: राज्यसभा में पीएम का संबोधन: 'विपक्ष को टिप्स दे सकता हूं… संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए'

    संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर विपक्ष की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सर्वदलीय बैठक में सदन में सकारात्मक चर्चा पर सहमति बनी। विपक्ष, सरकार को एसआईआर और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है।

    By Swaraj Srivastava Mon, 01 Dec 2025 11:25 AM (IST)
    संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर विपक्ष की अहम बैठक हुई। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सदन में सकारात्मक चर्चा पर सहमति बनी। पढ़ें शीत सत्र से जुड़ी पल-पल की अपडेट...

    1 Dec 202511:10:26 AM

    संसद की कार्यवाही शुरू, एक्टर धर्मेंद्र को दी गई श्रद्धांजलि

    संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने एक्टर धर्मेंद्र के उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

    1 Dec 202510:56:47 AM

    संसद पहुंचे जेपी नड्डा

    शीत सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा संसद पहुंचे।

    1 Dec 202510:54:00 AM

    इंडी ब्लॉक के नेताओं की हुई बैठक

    संसद कॉम्प्लेक्स स्थित मल्लिकार्जुन खरगे के ऑफिस में विपक्षी इंडी ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बैठक में उपस्थित रहे।

    1 Dec 202510:40:09 AM

    पीएम बोले- जिन्हें ड्रामा करना वो करें

    पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले कहा कि 'ये सत्र, संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, चर्चा में मजबूत मुद्दे उठाए।' उन्होंने कहा कि ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसे करना है वो करता रहे। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होती है।

    1 Dec 202510:33:22 AM

    कांग्रेस ने SIR को लेकर एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया

    कांग्रेस MP केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया है। इसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से गंभीर संकट पैदा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस MP गौरव गोगोई ने भी लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन पेश किया है।

    1 Dec 202510:22:56 AM

    खरगे के आवास पर बैठक खत्म

    मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर चल रही विपक्ष की बैठक खत्म हो गई है। खरगे अपने आवास से संसद की ओर निकल चुके हैं।