Parliament LIVE: राज्यसभा में पीएम का संबोधन: 'विपक्ष को टिप्स दे सकता हूं… संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए'
संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर विपक्ष की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सर्वदलीय बैठक में सदन में सकारात्मक चर्चा पर सहमति बनी। विपक्ष, सरकार को एसआईआर और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर विपक्ष की अहम बैठक हुई। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सदन में सकारात्मक चर्चा पर सहमति बनी। पढ़ें शीत सत्र से जुड़ी पल-पल की अपडेट...
संसद की कार्यवाही शुरू, एक्टर धर्मेंद्र को दी गई श्रद्धांजलि
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने एक्टर धर्मेंद्र के उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
संसद पहुंचे जेपी नड्डा
शीत सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा संसद पहुंचे।
#WATCH | Delhi | BJP National President and Union Minister JP Nadda arrives at the Parliament for the Winter Session proceedings. pic.twitter.com/kBzd9PpNFW— ANI (@ANI) December 1, 2025
इंडी ब्लॉक के नेताओं की हुई बैठक
संसद कॉम्प्लेक्स स्थित मल्लिकार्जुन खरगे के ऑफिस में विपक्षी इंडी ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बैठक में उपस्थित रहे।
पीएम बोले- जिन्हें ड्रामा करना वो करें
पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले कहा कि 'ये सत्र, संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, चर्चा में मजबूत मुद्दे उठाए।' उन्होंने कहा कि ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसे करना है वो करता रहे। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होती है।
#ParliamentWinterSession | Delhi: PM Narendra Modi says, "Whoever wants to do drama can do it. There should be delivery here and not drama...the emphasis should be on policy, not slogans." pic.twitter.com/hvOLmB23Yi— ANI (@ANI) December 1, 2025
कांग्रेस ने SIR को लेकर एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया
कांग्रेस MP केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया है। इसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से गंभीर संकट पैदा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस MP गौरव गोगोई ने भी लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन पेश किया है।
#ParliamentWinterSession | Congress MP Gaurav Gogoi moves an adjournment motion in the Lok Sabha- 'I seek to move an Adjournment Motion to raise an issue of grave national concern. Vulnerabilities in our electoral rolls now threaten the very foundation of free and fair elections.…— ANI (@ANI) December 1, 2025
खरगे के आवास पर बैठक खत्म
मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर चल रही विपक्ष की बैठक खत्म हो गई है। खरगे अपने आवास से संसद की ओर निकल चुके हैं।
#WATCH | Delhi | Congress National President Mallikarjun Kharge leaves from his residence for the Parliament as the Winter Session of the Parliament is set to commence today pic.twitter.com/DuUwHr1QNn— ANI (@ANI) December 1, 2025