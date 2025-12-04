'मौसम का मजा लीजिए' पोस्टर के साथ संसद परिसर में सांसदों का मार्च, बढ़ते प्रदूषण पर सरकार को घेरा
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर विपक्ष ने गुरुवार को संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को विपक्षी सांसद मकर द्वार पर एकजुट हुए और केंद्र सरकार पर प्रदूषण के खिलाफ ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया।
सांसद आक्सीजन मास्क पहनकर और “मौसम का मजा लीजिए'' लिखे पोस्टर लेकर नारे लगा रहे थे। सत्र के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मौसम को लेकर यह टिप्पणी की थी, जिसे विपक्ष ने तंज मानकर पलटवार किया।
संसद में प्रदूषण पर विपक्ष का प्रदर्शन
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस जहरीली हवा से सबसे ज्यादा परेशान हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह तुरंत कार्रवाई करे।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि हर साल हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि जनता की जिंदगी और स्वास्थ्य का सवाल है।
सरकार पर निष्क्रियता का आरोप
विपक्षी सदस्यों का कहना था कि एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है। इसलिए संसद में इस पर तत्काल चर्चा की जाए। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रमोद तिवारी और मनीष तिवारी समेत अन्य नेताओं ने वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग उठाई।
लोकसभा के विपक्षी सांसदों ने महासचिव को नोटिस देकर उत्तर भारत की खराब वायु गुणवत्ता पर विशेष चर्चा की मांग भी की।सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार समाधान के बजाय समितियां बना रही है और सलाहें जारी कर रही है, जबकि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि प्रदूषण कैंसर, किडनी रोग और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है।
