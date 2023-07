Parliament Monsoon Session Live: मणिपुर मुद्दे पर सदन में काले कपड़े पहनकर आएंगे विपक्षी सांसद, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हमें संसद में बोलने का मौका नहीं मिलता। हमने मांग की कि पीएम मोदी को संसद में आना चाहिए और मणिपुर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि पता नहीं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमें मजबूरन अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा> हम जानते हैं कि इससे सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।

