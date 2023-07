Parliament Monsoon Session: मणिपुर के मुद्दे पर संसद में हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित

मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, मैं बैठक के लिए जा रहा हूं और सभी मणिपुर के संबंध में निर्णय लेंगे।

#WATCH | Delhi: LoP Rajya Sabha & Congress President Mallikarjun Kharge on the opposition meeting says, "I am going for the meeting and will all take a decision (regarding the Manipur)." #MonsoonSession pic.twitter.com/rodvtNoDFt