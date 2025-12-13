Language
    संसद पर आतंकी हमले की 24वीं बरसी आज, PM मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:10 PM (IST)

    आज संसद पर हुए आतंकी हमले की 24वीं बरसी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अन्य कई नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 13 ...और पढ़ें

    संसद हमले के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद पर आतंकी हमले को 24 साल पूरे हो गए हैं। 2001 में आज ही के दिन आतंकवादियों ने देश की संसद को निशाना बनाया था, जिसमें कई वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ऐसे में पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने बलिदान जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।

    उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद पीएम मोदी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी जवानों की तस्वीरों के पास पुष्प अर्पित किए।

    13 दिसंबर 2001 को हुए संसद हमले की याद में आज संविधान सदन (पुरानी संसद भवन) में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान CISF के जवानों ने
    'सम्मान गार्ड' दिया, जिसके बाद कुछ मिनट का मौन भी रखा गया था। इससे पहले 2023 तक CRPF के जवान 'सलामी शस्त्र' दिया करते थे। मगर अब CISF के जवान बलिदानों को सलामी देते हैं।