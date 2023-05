पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री मारापे ने छुए PM मोदी के पैर, अभिवादन का तरीका देख गले से लगाया; देखें वीडियो

नई दिल्ली, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को तीन देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी की पहुंचे। इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पैर भी छुए।

जेम्स मारापे के इस अनोखे अंदाज को देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले से लगा लिया। समाचार एजेंसी एएनआई ने इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो साझा किया, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।

#WATCH | Prime Minister of Papua New Guinea James Marape seeks blessings of Prime Minister Narendra Modi upon latter's arrival in Papua New Guinea. pic.twitter.com/gteYoE9QOm

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री है, जो पापुआ न्यू गिनी की यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में विश्व के कई प्रमुख नेताओं के साथ मुलाकात की और उनके साथ कई वैश्विक मामलों पर सार्थक चर्चा की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हुए, जहां पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया।

इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया,

After a successful visit to Japan, PM @narendramodi emplanes for Papua New Guinea, for the second leg of his three-nation tour. pic.twitter.com/09o7UT3NBP— PMO India (@PMOIndia) May 21, 2023