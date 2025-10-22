MP News: पन्ना में पुलिस पर हमला, आरोपी को पकड़ने गई थी टीम; थाना प्रभारी और आरक्षक हुए गंभीर रूप से घायल
पन्ना जिले के बृजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर गांव में ही हमला कर दिया गया, जिसमें थाना प्रभारी और एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य पुलिसकर्मी जान बचाकर भागे। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा और घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और क्षेत्र में तनाव व्याप्त है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पन्ना के बृजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गजना धर्मपुर में बृजपुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया एवं आरक्षक रामनारायन कुशवाहा पर हुआ प्राण घातक हमला। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी अपने साथियों के साथ गांव में आरोपी को पकड़े अपनी टीम के साथ गये हुए थे।
पुलिस टीम जैसे ही गांव पहुँची आरोपियों से उनका विवाद सुरु हों गया आरोपियों ने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और उन पर प्राण घातक हमला कर दिया। आरोपियों ने थाना प्रभारी ओर आरक्षक को अपने कब्जे में ले लिए ओर अन्य पुलिस कर्मी अपने हथियार छोड़ गांव से जान बचा कर भागे ओर पुलिस कंट्रोल रूम सूचना दी जिसके बाद पुलिस अधीक्षक से लेकर कई थानों की पुलिस फोर्स गांव पहुँची ओर थाना प्रभारी ओर आरक्षक को इलाज के लिए सतना के बिड़ला अस्पताल भेजा गया ।
थाना प्रभारी को आई चोट
जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी के ऊपर सिर पर चोट बताई जा रही है । वही पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी पंचम यादव को गिरफ्तार किया है । वही इस घटना के बाद क्षेत्र को पुलिस छावनी में तबदील कर दिया गया है । सभी आला अधिकारी बृजपुर थाने में मौजूद है ।
