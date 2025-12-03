पान मसाला खाने वालों के लिए बड़ी खबर... सरकार ने जारी कर दिया ये आदेश, खरीदारों को होगा डायरेक्ट फायद!

डिजिटल डेस्क ,नई दिल्ली। सभी तरह के पान मसाला पैकेट (चाहे उनका आकार और वजन कुछ भी हो) के ऊपर खुदरा बिक्री मूल्य और दूसरी जरूरी सूचनाएं प्रदर्शित करनी होंगी। अगले साल एक फरवरी से ऐसा करना अनिवार्य होगा।

बता दें कि इससे पहले 10 ग्राम या उससे छोटे पान मसाला पैकेट को कुछ घोषणाएं नहीं करने से छूट मिली हुई थी। हालांकि, अब इन छोटे पैक वाले पान मसाला पैकेट के ऊपर भी खुदरा मूल्य प्रदर्शित करना होगा और 2011 के नियमों के तहत सभी जरूरी घोषणाएं प्रदर्शित करनी होंगी।