    पान मसाला खाने वालों के लिए बड़ी खबर... सरकार ने जारी कर दिया ये आदेश, खरीदारों को होगा डायरेक्ट फायद!

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:59 PM (IST)

    पान मसाला खाने वालों के लिए खुशखबरी! सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिससे खरीदारों को सीधा फायदा होगा। नए नियमों के अनुसार, पान मसाला निर्माताओं को ...और पढ़ें

    पान मसाला खाने वालों के लिए बड़ी खबर। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क ,नई दिल्ली। सभी तरह के पान मसाला पैकेट (चाहे उनका आकार और वजन कुछ भी हो) के ऊपर खुदरा बिक्री मूल्य और दूसरी जरूरी सूचनाएं प्रदर्शित करनी होंगी। अगले साल एक फरवरी से ऐसा करना अनिवार्य होगा।

    बता दें कि इससे पहले 10 ग्राम या उससे छोटे पान मसाला पैकेट को कुछ घोषणाएं नहीं करने से छूट मिली हुई थी। हालांकि, अब इन छोटे पैक वाले पान मसाला पैकेट के ऊपर भी खुदरा मूल्य प्रदर्शित करना होगा और 2011 के नियमों के तहत सभी जरूरी घोषणाएं प्रदर्शित करनी होंगी।

    उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को उम्मीद है कि इस कदम से छोटे पैके पर गुमराह करने वाली या धोखा देने वाली कीमतों को रोका जा सकेगा और ग्राहक को बेहतर जानकारी के साथ खरीदने का फैसला लेने में मदद मिलेगी।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)