'PoK हमारा नहीं है', Pakistan का बड़ा कबूलनामा! इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूछा- फिर विदेशी जमीन पर क्यों तैनात किए सैनिक?

फेडरल प्रॉसिक्यूटर जनरल (सरकारी वकील) इस्लामाबाद से अगवा कवि अहमद फरहाद को लेकर सरकार का बचाव कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि वो 'आजाद कश्मीर' में 2 जून तक रिमांड पर रहेंगे। सरकारी वकील ने कहा कि उसे इस्लामाबाद कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि आजाद कश्मीर हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है।

हाईकोर्ट भी सरकारी वकील के दावे पर हैरान हुआ और उसने कहा कि अगर "आजाद कश्मीर" एक विदेशी क्षेत्र है, तो फिर पाकिस्तानी रेंजर्स यहां पाकिस्तान से कैसे प्रवेश कर गए।

State of Pakistan projecting AJK in a very negative perspective. They kidnapped a poet from Islamabad. They don’t have moral courage to admit the kidnapping and now they showed his arrest in AJK and told IHC that AJK is foreign territory. Means they have the authority of an… https://t.co/UoHavyXyva— Hamid Mir حامد میر (@HamidMirPAK) May 31, 2024