    India-Pak conflict: भारत की चेतावनी से तिलमिलाई पाक सेना, कहा- आ सकती है विनाशकारी तबाही

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:22 AM (IST)

    भारत के जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करना चाहिए यदि वह विश्व मानचित्र पर अपनी जगह बनाए रखना चाहता है। पाकिस्तानी सेना ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि इससे दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को खतरा हो सकता है और दोनों देशों के बीच भविष्य के युद्ध में प्रलयकारी तबाही आ सकती है।

    भारत की चेतावनी से तिलमिलाई पाक सेना, दी गीदड़ भभकी (फाइल फोटो)

     पीटीआई, इस्लामाबाद। भारतीय सैन्य अधिकारियों और नेताओं की तरफ से हाल फिलहाल पाकिस्तान को दी गई चेतावनियों से पाक सेना तिलमिला उठी है। पाकिस्तानी सेना ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि इससे दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को खतरा हो सकता है और दोनों देशों के बीच भविष्य के युद्ध में प्रलयकारी तबाही आ सकती है।

    पाकिस्तानी सेना के बयान में कही ये बात

    पाकिस्तानी सेना के बयान में कहा गया कि गैर-जिम्मेदाराना बयान आक्रामकता के लिए मनमाने बहाने गढ़ने के एक नए प्रयास का संकेत दे रहे हैं, जो शांति और स्थिरता के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती है।

    राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख साधा था पाकिस्तान पर निशाना

    बता दें कि पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तान को अपनी सीमा में रहने की कड़ी चेतावनी दी थी।

    इन चेतावनियों को भड़काऊ मानते हुए पाक सेना ने कहा कि वह भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों के शीर्ष स्तर से आ रहे भ्रमपूर्ण, भड़काऊ और राष्ट्रवादी बयानों पर गंभीर चिंता के साथ गौर कर रही है।