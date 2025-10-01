Language
    दुर्गा पंडाल में घुसी तेज रफ्तार बस, 18 से ज्यादा लोग घायल; जबलपुर के सिहोरा में मची भगदड़

    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:00 AM (IST)
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:00 AM (IST)

    जबलपुर के सिहोरा में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर सीधे एक दुर्गा पूजा पंडाल में जा घुसी। इस दर्दनाक घटना में 18 से अधिक लोग घायल हो गए। दुर्घटना के वक्त पंडाल में दुर्गा पूजा चल रही थी जिसके कारण वहां काफी भीड़ थी। बस के घुसते ही पंडाल में भगदड़ मच गई।

    जबलपुर के सिहोरा में दुर्गा पंडाल में तेज रफ्तार बस घुसने से 18 से ज्यादा लोग घायल (फोटो- जागरण)

     जेएनएन, जबलपुर। जिले के सिहोरा में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। गौरी तिराहे पर रात करीब 10 बजे एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर सीधे एक दुर्गा पूजा पंडाल में जा घुसी। इस दर्दनाक घटना में 18 से अधिक लोग घायल हो गए।

    दुर्घटना के वक्त पंडाल में दुर्गा पूजा चल रही थी, जिसके कारण वहां काफी भीड़ थी। बस के घुसते ही पंडाल में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

    ब्रेक फेल होना बताया जा रहा कारण

    उप पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि बस क्रमांक एमपी 49 पी 0251 कटनी से जबलपुर की ओर आ रही थी और खाली थी। बस चालक खाली बस लेकर घर आ रहा था, तभी ब्रेक में गड़बड़ी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर पंडाल में घुस गई।

    घायलों का उपचार सिहोरा जिला अस्पताल में चल रहा है

    हादसे में घायल हुए छह लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार सिहोरा जिला अस्पताल में चल रहा है।