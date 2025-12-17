बंगाल में 58 लाख, राजस्थान में 42 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर, चुनाव आयोग ने जारी की सूची

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:35 AM (IST)

    बंगाल, राजस्थान सहित पांच राज्यों में मिले एक करोड़ से अधिक मृत और शिफ्ट हो चुके मतदाता

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बंगाल, राजस्थान सहित पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण ( एसआइआर ) के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी।

    इसमें इन राज्यों में मतदाता सूची में शामिल एक करोड़ से अधिक मतदाता मृत, स्थानांतरित व डुप्लीकेट पाए गए हैं। जिसमें सबसे अधिक 58.17 लाख मृत, स्थानांतरित व डुप्लीकेट मतदाता बंगाल में पाए गए हैं।

    आयोग ने ड्राफ्ट के साथ मृत, स्थानांतरित व डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया है। साथ ही कहा है कि यदि किसी का नाम इनमें गलत तरीके से जुड़ गया है तो वह 17 दिसंबर से इसे लेकर दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जो 15 जनवरी तक लिए जाएंगे।

    आयोग के अनुसार, जिन राज्यों की मसौदा मतदाता सूची जारी की गई है, उनमें बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी व लक्ष्यद्वीप शामिल हैं। इन पांच राज्यों में एसआइआर के पहले मतदाताओं की कुल संख्या करीब 13.34 करोड़ थी।

    इस दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनमें जिन्होंने मतदाता का गणना फार्म नहीं वापस किया या फिर वे किसी दूसरे राज्य के मतदाता बन चुके हैं या दिए गए पते पर उपस्थित नहीं पाए गए शामिल हैं।

    आयोग की मानें तो इस दौरान गणना फार्म जमा कराने वाले मतदाताओं द्वारा मुहैया कराए गए दस्तावेजों की भी जांच होगी। साथ ही दस्तावेज न मिलने पर ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। निर्धारित समय में दस्तावेज न देने पर अंतिम मतदाता सूची में इनके नाम हटा दिए जाएंगे।

    किस राज्य में कितने नाम मतदाता सूची में गलत पाए गए

    • बंगाल- 58.17 लाख
    • राजस्थान-41.79 लाख
    • गोवा- 1.00 लाख
    • पुंडुचेरी-1.03 लाख
    • लक्षदीव-1478

    ( नोट: इनमें मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं)