OTT पर लगाम, 43 प्लेटफॉर्म्स बैन; सोशल मीडिया के लिए क्या हैं नए नियम?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अश्लीलता को रोकने और महिलाओं और बच्चों सहित यूजर्स के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाने के मकसद से कुछ नियम बनाए हैं। जिसके तहत 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लोकल अधिकारी नियुक्त करना और कंप्लायांस रिपोर्ट करना जरूरी होगा।

मंत्री ने संसद में कहा कि Netflix और Amazon Prime जैसे प्लेटफॉर्म्स पर OTT कंटेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC), जिसे आमतौर पर सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा, बल्कि IT नियमों के तहत रेगुलेट होगा।

OTT कंटेंट IT नियमों के तहत रेगुलेट होगा बुधवार दोपहर को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के लोकसभा में दिए गए जवाब के आधार पर एक बयान में, मंत्रालय ने कहा कि OTT कंटेंट सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के पार्ट III के तहत रेगुलेट होता है।

इसमें कहा गया है कि नियमों में एथिक्स कोड के तहत, OTT प्लेटफॉर्म्स को कानून द्वारा बैन कंटेंट पब्लिश करने से बचना होगा और कंटेंट को उस उम्र के हिसाब से क्लासिफाई करना होगा जिसके लिए वह सही है। शिकायतों को दूर करने के लिए तीन-स्तरीय सिस्टम नियमों में कंटेंट के नियमों को रेगुलेट करने और लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए तीन-स्तरीय सिस्टम है। पहला लेवल प्लेटफॉर्म द्वारा सेल्फ-रेगुलेशन है, दूसरा प्लेटफॉर्म के सेल्फ-रेगुलेटिंग निकायों द्वारा निगरानी है, और तीसरा केंद्र द्वारा निगरानी है। मंत्री ने कहा कि केंद्र ने अश्लील कंटेंट दिखाने के लिए 43 OTT प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच को डिसेबल कर दिया है।

लोकसभा में एक अलग जवाब में, मंत्री मुरुगन ने कहा कि IT एक्ट और IT नियम मिलकर इंटरनेट पर गैर-कानूनी और हानिकारक कंटेंट से निपटने के लिए एक सख्त ढांचा तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि IT नियम ऐसे कंटेंट को स्टोर करने, ट्रांसमिट करने और पब्लिश करने पर रोक लगाते हैं जो अश्लील है, बच्चों के लिए हानिकारक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या किसी भी कानून का उल्लंघन करता है। डीपफेक जो धोखा देते हैं या गुमराह करते हैं और दूसरों की नकल करने के लिए AI का इस्तेमाल करने वाले कंटेंट पर भी रोक है।

72 घंटों के भीतर शिकायतों का समाधान यह बताते हुए कि प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के नाम से भी जाना जाता है, उसको शिकायत अधिकारी नियुक्त करने होंगे, मंत्री ने कहा कि उन्हें 72 घंटों के भीतर गैर-कानूनी कंटेंट को हटाकर शिकायतों का समाधान करना होगा। "प्राइवेसी का उल्लंघन करने वाले, व्यक्तियों की नकल करने वाले, या नग्नता दिखाने वाले" कंटेंट के लिए समय सीमा और भी सख्त है, जो 24 घंटे है।

बड़े सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, या जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, उन्हें गैर-कानूनी कंटेंट का पता लगाने और उसे फैलने से रोकने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। उन्हें लोकल अधिकारी भी नियुक्त करने होंगे और कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करनी होंगी।

कानूनी दायित्वों का पालन करने में फेल होने पर मुकदमा संभव मंत्री ने कहा कि नियमों के तहत, मैसेजिंग सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म को भी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को "गंभीर या संवेदनशील" कंटेंट के ओरिजिन का पता लगाने में मदद करनी होगी।