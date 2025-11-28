शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में OTP आधारित तत्काल टिकट बुकिंग, दौराई -नई दिल्ली रूट पर शुरू हुई सेवा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश भर में चलने वाली 102 राजधानी व शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में चरणबद्ध तरीके से रेलवे स्टेशनों के काउंटर से ओटीपी आधारित तत्काल टिकट बुक करने की सुविधा प्रारंभ की जा रही है ताकि तत्काल टिकटिंग को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सके।

इसी कड़ी में 28 नवंबर 2025 से अजमेर से संबंधित गाड़ी संख्या 12015/ 12016 दौराई -नई दिल्ली - दौराई शताब्दी एक्सप्रेस में ओटीपी आधारित तत्काल बुकिंग सुविधा शुरू की गई है।

साबरमती राजधानी में भी मिलेगी सुविधा



साथ ही 4 दिसंबर 2025 से अजमेर में ठहराव कर प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 12957/12958 साबरमती -नई दिल्ली- साबरमती राजधानी एक्सप्रेस में भी यह सुविधा शुरू की जाएगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मिहिर देव के निर्देशानुसार तत्काल आरक्षण संबंधित यह आवश्यक सूचना आरक्षण केंद्र खिड़की पर चस्पा की गई है।

ओटीपी से तत्काल टिकट बुकिंग शुरू

रेलवे स्टाफ द्वारा आरक्षण केंद्र में यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि यात्रियों को इस संबंध में सूचना प्राप्त हो सके साथ ही आवश्यकता अनुसार इस संबंध में यात्री उद्घोषणा प्रणाली से अनाउंसमेंट के भी निर्देश दिए गए है।