एंटी-नारकोटिक्स सेल ने Orry को भेजा समन, क्या है दाऊद इब्राहिम कनेक्शन?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया सेंसेशन और बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के पसंदीदा ओरी, उर्फ ओरहान अवत्रामणि को एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC) ने 252 करोड़ रुपये के मेफेड्रोन (MD) ड्रग ट्रैफिकिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में एक गिरफ्तार ड्रग ट्रैफिकर से पूछताछ के दौरान उनका नाम सामने आया था। जिसने दावा किया था कि ओरी कथित तौर पर ड्रग्स वाली पार्टियों में शामिल होता है। क्या है मामला? मामला 2024 का है जब मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के सांगली के बड़े पैमाने पर मेफेड्रोन बनाने वाली यूनिट का पता लगाया था। इस दौरान 126 kg से ज्यादा ड्रग जब्त किए गये थे। इसकी कीमत लगभग 252 करोड़ रुपये थी। नवंबर 2025 में दुबई से मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख (लविश) की गिरफ्तार के बाद जांच में तेजी आई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खास बात यह है कि शेख भगोड़े ड्रग किंगपिन सलीम डोला (दाऊद इब्राहिम गैंग का सदस्य) और उसके बेटे ताहिर का करीबी रहा है। इस ऑपरेशन में लग्जरी कारों में ड्रग्स ले जाना और हवाला चैनलों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करना शामिल था।

लविश का चौंकाने वाला दावा पूछताछ के दौरान, शेख ने दावा किया कि उसने भारत और विदेश में फिल्मी और फैशन जगत की हस्तियों के लिए हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियां ऑर्गनाइज कीं। उसने कथित तौर पर कई नामों का भी जिक्र किया।

इन नामों में ओरी, नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, फिल्ममेकर जोड़ी अब्बास-मस्तान और नेता जीशान सिद्दीकी शामिल हैं। उसने यह भी आरोप लगाया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भतीजा अलीशाह पारकर इनमें से कुछ पार्टियों में मौजूद था।

252 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद मुंबई पुलिस ने शेख के दावों को वेरीफाई करने के लिए ओरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभी तक ओरी के खिलाफ कोई फॉर्मल चार्ज नहीं लगाए गए हैं। ओरी शुरुआती समन के समय मुंबई में नहीं थे, उन्हें 25 नवंबर के बाद अपनी पेशी के लिए एक नई तारीख मांगी है।