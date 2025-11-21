Language
    एंटी-नारकोटिक्स सेल ने Orry को भेजा समन, क्या है दाऊद इब्राहिम कनेक्शन?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने ओरी को 252 करोड़ रुपये के मेफेड्रोन ड्रग तस्करी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। एक गिरफ्तार ड्रग ट्रैफिकर ने ओरी का नाम लिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। शेख नामक एक आरोपी ने फिल्मी हस्तियों के लिए रेव पार्टियां आयोजित करने की बात कही, जिसमें ओरी सहित कई नाम सामने आए। पुलिस इन दावों की जांच कर रही है।

    ओरी को ड्रग्स मामले में समन

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया सेंसेशन और बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के पसंदीदा ओरी, उर्फ ओरहान अवत्रामणि को एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC) ने 252 करोड़ रुपये के मेफेड्रोन (MD) ड्रग ट्रैफिकिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया है।

    इस मामले में एक गिरफ्तार ड्रग ट्रैफिकर से पूछताछ के दौरान उनका नाम सामने आया था। जिसने दावा किया था कि ओरी कथित तौर पर ड्रग्स वाली पार्टियों में शामिल होता है।

    क्या है मामला?

    मामला 2024 का है जब मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के सांगली के बड़े पैमाने पर मेफेड्रोन बनाने वाली यूनिट का पता लगाया था। इस दौरान 126 kg से ज्यादा ड्रग जब्त किए गये थे। इसकी कीमत लगभग 252 करोड़ रुपये थी। नवंबर 2025 में दुबई से मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख (लविश) की गिरफ्तार के बाद जांच में तेजी आई।

    खास बात यह है कि शेख भगोड़े ड्रग किंगपिन सलीम डोला (दाऊद इब्राहिम गैंग का सदस्य) और उसके बेटे ताहिर का करीबी रहा है। इस ऑपरेशन में लग्जरी कारों में ड्रग्स ले जाना और हवाला चैनलों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करना शामिल था।

    लविश का चौंकाने वाला दावा

    पूछताछ के दौरान, शेख ने दावा किया कि उसने भारत और विदेश में फिल्मी और फैशन जगत की हस्तियों के लिए हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियां ऑर्गनाइज कीं। उसने कथित तौर पर कई नामों का भी जिक्र किया।

    इन नामों में ओरी, नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, फिल्ममेकर जोड़ी अब्बास-मस्तान और नेता जीशान सिद्दीकी शामिल हैं। उसने यह भी आरोप लगाया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भतीजा अलीशाह पारकर इनमें से कुछ पार्टियों में मौजूद था।

    252 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद

    मुंबई पुलिस ने शेख के दावों को वेरीफाई करने के लिए ओरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभी तक ओरी के खिलाफ कोई फॉर्मल चार्ज नहीं लगाए गए हैं। ओरी शुरुआती समन के समय मुंबई में नहीं थे, उन्हें 25 नवंबर के बाद अपनी पेशी के लिए एक नई तारीख मांगी है।

    कौन है ओरी?

    ओरी मुंबई के एक सोशलाइट और इंटरनेट पर्सनैलिटी हैं। वह बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ अपने करीबी रिश्तों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर न्यासा देवगन, जान्हवी कपूर, सारा अली खान और दूसरे स्टार किड्स के साथ हाई-प्रोफाइल इवेंट्स और पार्टियों में देखा जाता है। वह बिजनेसमैन सूरज के। अवत्रामणि के बेटे हैं, जो रियल एस्टेट हॉस्पिटैलिटी और बेवरेज के बिजनेस से जुड़े हैं।