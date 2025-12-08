'अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर', नौसेना प्रमुख ने पाकिस्तान को चेताया
भारतीय नौसेना प्रमुख ने पाकिस्तान को 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। नौसेना प्रमुख ने देश ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने रविवार को नई दिल्ली में सशस्त्र सेना झंडा दिवस समारोह 2025 में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपरेशन सिंदूर अस्थायी रूप से रोके जाने के बावजूद अभी भी जारी है।
उन्होंने भारत सरकार के कार्यों की प्रशंसा की और इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को सशस्त्र बलों पर गर्व है। त्रिपाठी ने चेतावनी दी कि अगर कोई देश पर हमला करने की कोशिश करेगा, तो भारतीय सेना उसका कड़ा जवाब देगी, जैसा कि आपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया था।
'ऑपरेशन सिंदूर केवल रोका गया है, खत्म नहीं हुआ'
नौसेना प्रमुख ने कहा, ''हालांकि आपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। आप उस समय भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से भी अवगत हैं। मुझे एहसास है कि इस देश के नागरिकों को सशस्त्र बलों पर गर्व है। अगर कोई हम पर बुरी नजर डालने की कोशिश करेगा, तो हम उसे करारा जवाब देंगे। हमने आपरेशन सिंदूर के दौरान यह साबित किया है और हम भविष्य में भी यह साबित करेंगे''।
मई में भारतीय सेना ने पाक में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था
आपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के उद्देश्य से एक सैन्य कार्रवाई थी, जिसे अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शुरू किया गया था।
