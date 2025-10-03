Language
    'हम खैबर पख्तूनख्वा पर भी हमला करने में सक्षम', पाक ने आतंकी ठिकाने किए शिफ्ट तो बोले एयरचीफ मार्शल एपी सिंह

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:35 PM (IST)

    वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में चार-पांच एफ-16 समेत दर्जन भर पाकिस्तानी विमान गिराने का खुलासा किया जिनमें कुछ जेएफ-17 भी थे। उन्होंने पाकिस्तानी हवाई अड्डों रडारों और कमांड सेंटरों को भी नुकसान पहुंचाया। राफेल विमानों को मार गिराने के पाकिस्तानी दावों को उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बताया। वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान को आगाह किया कि भारत में उनके ठिकानों पर हमला करने की क्षमता है।

    एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तान में हुए नुकसान का दिया ब्यौरा। (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हुई ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य कार्रवाई में चार-पांच चर्चित अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-16 समेत दर्जन भर पाकिस्तानी विमान मार गिराने का खुलासा किया जिसमें कुछ चीन निर्मित जेएफ-17 लड़ाकू जेट भी शामिल हैं। साथ ही भारत की इस कार्रवाई में अमेरिका निर्मित सी-130 परिवहन श्रेणी का एक बड़ा पाकिस्तानी सैन्य परिवहन विमान भी मार गिराया गया।

    पाकिस्तानी दावों को बताया मनोरम कहानियां

    इस सैन्य कार्रवाई में लड़ाकू जेट के अलावा पाकिस्तानी वायुसेना के कुछ हवाई अड्डों, रडारों और कमांड सेंटरों समेत बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना काफी नुकसान पहुंचाया गया। सैन्य संघर्ष में भारत के राफेल लड़ाकू जेट मार गिराने के पाकिस्तानी दावों को वायुसेना प्रमुख ने ''मनोरम कहानियां'' बता तंज कसते हुए कहा कि वह अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के दावे कर रहा है।

    वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी समूहों के ठिकानों को बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थानांतरित करने की खबरों पर वायुसेना प्रमुख ने कहा यह अपेक्षित था लेकिन हम यहां भी प्रहार करने में सक्षम हैं।

    वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान को किया आगाह

    वायुसेना प्रमुख ने पाक को आगाह करते हुए साफ कहा कि भारतीय वायुसेना में उनके ठिकानों पर पूरी तरह से सटीक निशाना लगाने के लिए अंदर तक जाकर हमला करने की क्षमता है। भारत की एयर डिफेंस प्रणाली की मजबूती की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय सैन्य और नागरिक दोनों ठिकानों को निशाना बनाने वाली पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार के खिलाफ हमारी एयर डिफेंस मजबूती से खड़ी रही।

    पाकिस्तान में हुए नुकसान का दिया ब्यौरा

    साथ ही स्पष्ट संकेत दिया कि ऑपरेशन के दौरान जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए भारत एस-400 एयर डिफेंस रक्षा मिसाइल प्रणालियों के अतिरिक्त बैच खरीद सकता है। खुफिया रिपोर्टों और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के जरिए जुटाए गए सबूतों का हवाला देते हुए वायुसेना प्रमुख ने शुक्रवार को अपनी सालाना परंपरागत प्रेस कांफ्रेंस में पाकिस्तान को हुए नुकसान का यह ब्यौरा दिया।

    उन्होंने कहा ''हमारे पास एक सी-130 श्रेणी के विमान और कम से कम चार से पांच लड़ाकू विमानों जो संभवत: एफ-16 थे क्योंकि उस जगह एफ-16 ही था और उस समय जो कुछ भी रखरखाव में था वह भी मौजूद था।'' यह सब हमले में नष्ट हुआ।

    वायुसेना प्रमुख ने कहा कि एक एसएएम प्रणाली नष्ट कर दी गई। हमारे पास एक लंबी दूरी के हमले के स्पष्ट प्रमाण हैं जिसके बारे में मैंने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की बात की थी जो या तो एईडब्लूएंडसी या एसआईजीआईएनटी विमान था। साथ ही एफ-16 और जेएफ-17 श्रेणी के पांच उच्च तकनीक वाले लड़ाकू विमान थे।

    मालूम हो कि जेएफ-17 चीन का आधुनिक लड़ाकू जेट है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तानी हैंगरों के साथ-साथ टरमैक पर भी हमें एक सी-130 श्रेणी के विमान, एक एईडब्ल्यू एंड सी (एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल) श्रेणी के विमान और कम से कम चार से पांच लड़ाकू विमानों जिनमें संभवत: एफ-16 शामिल हैं को नुकसान पहुंचने के संकेत मिले हैं। सी-130 अमेरिका निर्मित परिवहन विमान है जिसे 'हरक्यूलिस' भी कहा जाता है।

    सीजफायर के लिए क्यों राजी हुआ पाकिस्तान?

    पाकिस्तान को पहुंचाई गई अन्य क्षति का ब्यौरा देते हुए एयरचीफ मार्शल एपी ¨सह ने कहा कि भारतीय मिसाइलों के सटीक हमलों ने रडार सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सेंटर, रनवे, हैंगर समेत अन्य सैन्य बुनियादी ढांचे को निष्कि्रय किया। हमने उनके कई हवाई अड्डों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया। इन हमलों में चार जगहों पर पाकिस्तान के रडार, दो जगहों पर कमांड और कंट्रोल सेंटर तथा दो स्थानों पर उसके रनवे क्षतिग्रस्त हो गए। तीन अलग-अलग एयर फोर्स बेस पर पाकिस्तानी वायुसेना के तीन हैंगर को भी नुकसान पहुंचाया गया।

    उन्होंने कहा कि हमने इतना नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान को अहसास हो गया कि अगर संघर्ष जारी रहा तो नुकसान कहीं ज्यादा होगा इसलिए सीज फायर की पहल उसकी ओर से की गई।

    राफेल विमानों के मार गिराने के पाकिस्तानी दावे पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वह अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए खुद को खुश करने वाली मनोरम कहानियां गढ़ रहा है। साथ ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारतीय सेना की शक्ति और सटीकता देखी जब उसने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में नौ आतंकवादी शिविरों तथा ठिकानों को निशाना बनाते हुए पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

