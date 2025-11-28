ऑपरेशन सागर बंधु : भारत ने श्रीलंका को पहुंचाई बड़ी मानवीय मदद, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भेजी राहत सामग्री
भारत ने 'ऑपरेशन सागर बंधु' के माध्यम से श्रीलंका में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। यह कदम दोनों देशों के बीच गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। भारत की इस मानवीय सहायता से श्रीलंका के बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल मदद मिलेगी और उन्हें इस आपदा से उबरने में सहायता मिलेगी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत ने एक बार फिर “पड़ोसी पहले'' की अपनी नीति को सार्थक करते हुए एक ही दिन में दो पड़ोसी देशों, श्रीलंका और अफगानिस्तान को बड़ी मानवीय सहायता भेजकर यह साबित किया है कि वह सिर्फ दक्षिण एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपदा आने पर सबसे पहले मदद को हाथ बढ़ाता है।
भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे श्रीलंका के लिए भारतीय नौसेना ने “ऑपरेशन सागर बंधु'' शुरू किया। देश के सबसे बड़े युद्धपोत आइएनएस विक्रांत और फ्रिगेट आइएनएश उदयगिरी के जरिए कुल 6.5 टन जरूरी रसद, दवाइयां, पानी शुद्धिकरण यूनिट और राहत सामग्री कोलंबो पहुंचाई गई। यह जहाज आज सुबह कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचे और श्रीलंकाई अधिकारियों ने तुरंत सामग्री को बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजना शुरू कर दिया।
श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया
श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और विदेश मंत्री विजयदास राजपक्षे ने भारत सरकार और भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया है। दूसरी ओर, पाकिस्तान के साथ सीमा तनाव के कारण जरूरी सामग्रियों की भारी किल्लत झेल रहे अफगानिस्तान को भी भारत ने अकेले नहीं छोड़ा नहीं।
शुक्रवार को भारत ने 73 टन दवाइयां, टीके, शिशु आहार और चिकित्सा उपकरण विशेष विमान से काबुल भेजे। यह मदद संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में अफगानिस्तान पहुंचाई गई है।
श्रीलंका-अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत खड़ा है- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर दोनों मदद अभियानों की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि, “भारत अपने पड़ोसियों के लिए हमेशा सबसे पहले खड़ा होता है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो या मानवीय संकट - हमारा दिल और दरवाजे दोनों खुले रहते हैं। श्रीलंका और अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत पूरी तरह खड़ा है।''
भारत ने अफगानिस्तान को भेजी मदद
अफगानिस्तान की यह मदद अफगानी वाणिज्य व उद्योग मंत्री के भारत दौरा पूरा करने के दो दिनों बाद भेजी गई है। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव चल रहा है। पाकिस्तान ने सीमा पर कारोबार को पूरी तरह से बंद कर दिया है। दोनों देशों के बीच कोई कारोबार नहीं हो रहा।
इससे दवाओं, खाद्यान्नों व कई अन्य जरूरी चीजों के लिए पाकिस्तान पर काफी हद तक निर्भर अफगानिस्तान को काफी दिक्कत हो रही है। ऐसे में अफगान की तालिबान सरकार ने भारत से जल्द से जल्द और ज्यादा मात्रा में मदद भेजने को कहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।