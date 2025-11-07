Language
    ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन रक्षिता, रेलवे पुलिस ने शुरू किया अभियान

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:32 PM (IST)

    रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'ऑपरेशन रक्षिता' शुरू किया है। इस अभियान के तहत, महिला डिब्बों में गश्त की जाएगी और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। यात्रियों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है, और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।

    ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन रक्षिता।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में रेलवे पुलिस ने शुक्रवार को राज्य भर की ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन रक्षिता शुरू किया है। यह अभियान हाल ही में वर्कला में एक शराबी व्यक्ति द्वारा एक महिला को चलती ट्रेन से बाहर धकेलने की घटना के बाद शुरू किया गया है।

    केरल सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुसार, यह पहल रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। यह अभियान तिरुअनंतपुरम, एर्नाकुलम, पलक्कड़ और कोझिकोड में चार रेलवे पुलिस उपाधीक्षकों की निगरानी में चलाया जा रहा है। महिला पुलिस अधिकारी और अन्य कर्मी ट्रेनों और प्लेटफार्मों पर सघन गश्त करेंगी।

    महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पहल

    इस पहल का मुख्य उद्देश्य ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शराब पीकर यात्रा करने, ड्रग्स तस्करी और महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार जैसी अवैध गतिविधियों को रोकना है।

    रेलवे पुलिस ने कहा कि जिन यात्रियों को कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे, वे निकटवर्ती पुलिस कर्मियों को सूचित करें या रेल अलर्ट कंट्रोल को 9846200100, ईआरएसएस कंट्रोल को 112 या रेलवे हेल्पलाइन को 139 पर संपर्क करें।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)