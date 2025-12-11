वन नेशन, वन इलेक्शन की दिशा में अहम कदम, जेपीसी के कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। लोकसभा ने गुरुवार को वन नेशन, वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए संबंधित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक-2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक की जांच अवधि अब 2026 के बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दी गई है। समिति अध्यक्ष पीपी चौधरी द्वारा लाया गया प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ।