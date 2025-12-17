दिसंबर 2026 तक ओखला, भलस्वा और गाजीपुर के कचरे का पहाड़ होगा साफ, नए निर्देश जारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के बीच वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के राज्यों और नगरीय निकायों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की है। जिसमें दिसंबर 2026 तक ओखला, भलस्वा और गाजीपुर के पुराने कचरे के पहाड़ को हटाने और उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए है। साथ ही उन्होंने हर साल अक्टूबर से दिसंबर तक दिल्ली-एनसीआर के भीतर किसी भी तरह के तोड़फोड़ को प्रतिबंधित करने के भी निर्देश दिए है।

बैठक में दिल्ली और सोनीपत ने वायु प्रदूषण से निपटने की कार्ययोजना भी प्रस्तुत की। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने इसके साथ ही वाहनों और धूल से होने वाले प्रदूषण को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली-एनसीआर में ऐसे किसी बड़े निर्माण या तोड़फोड़ को तब तक अनुमति नहीं देने के निर्देश है , जब तक उसके मलबे के निस्तारण के लिए दस किमी के दायरे में कोई व्यवस्था नहीं कर ली जाए।

उन्होंने कहा कि मलबे की लंबी ढुलाई से भी काफी धूल उड़ती है। जो वायु प्रदूषण को बढ़ाने की एक बड़ी वजह है। केंद्रीय मंत्री ने इसके साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए व्यस्त समय में सिग्नल फ्री कारीडोर निर्मित करने का सुझाव दिया।

उनका कहना था दिल्ली में मौजूदा समय में करीब 62 हाट स्टाप चिन्हित किए गए है, जहां व्यस्त समय में अधिक प्रदूषण होता है। ऐसे में उन्होंने सुबह 9-11 बजे व शाम 4 से 7 बजे तक सिग्नल फ्री कारोड़ोर की व्यवस्था को अपनाए। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को भी एक उच्चस्तरीय बैठक की थी।

वायु प्रदूषण को 40 प्रतिशत तक कम करने मिशन मोड़ में काम करें एजेंसियां: यादव केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण के स्तर को 40 प्रतिशत तक कम करने के लिए सभी एजेंसियों से मिशन मोड़ में काम करने को कहा। साथ ही नागरिकों से भी इस लड़ाई में सक्रिय भागीदार बनने का आह्वान किया।