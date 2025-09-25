'परियोजनाओं में आने वाली बाधाएं दूर करें अधिकारी, ताकि जल्दी हो काम', PM मोदी ने कई अहम कार्यों की समीक्षा की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को 15 राज्यों में फैली 65000 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली आठ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। इसमें अधिकारियों से कहा गया कि वे परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं को जल्द दूर करें ताकि समय से काम पूरा हो सके। पीएम मोदी ने कहा कि क्रियान्वयन में देरी से दोहरी लागत आती है।

पीएम ने आठ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की 'सक्रिय शासन और समय पर क्रियान्वयन' (प्रगति) मंच की 49वीं बैठक में समीक्षा की गई ये परियोजनाएं रेलवे, बिजली, खान और जल संसाधन सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई थीं। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों से रिजल्ट ओरिएंटेंड अप्रोच (परिणाम लाने वाला दृष्टिकोण) अपनाने का अनुरोध किया ताकि अवसरों को लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार में बदला जा सके। साथ ही नागरिकों के लिए जीवन की सुगमता और उद्यमों के लिए व्यापार करने की सुगमता के लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाया जा सके।

मोदी ने कहा कि क्रियान्वयन में देरी से दोहरी लागत आती है पीएम मोदी ने कहा कि क्रियान्वयन में देरी से दोहरी लागत आती है। साथ ही नागरिकों को आवश्यक सेवाओं एवं बुनियादी ढांचे तक समय पर पहुंच से वंचित होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भी प्रमुख परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और निगरानी के लिए अपने स्तर पर संस्थागत प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि समय पर क्रियान्वयन और बाधाओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। उभरते अवसरों का तेजी से लाभ उठाने में सक्षम हों प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार, दक्षता को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधारों को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन सुधारों के माध्यम से बेहतर तैयारी हमें उभरते अवसरों का तेजी से लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी।

