    यूपी का कुख्यात गैंगस्टर मोहम्मद सोहराब कोलकाता से गिरफ्तार, 20 से अधिक दर्ज हैं आपराधिक मामले

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मोहम्मद सोहराब को कोलकाता से गिरफ्तार किया। वह पैरोल पर जेल से भाग गया था और कोलकाता में छिपकर ऐप बाइक चला रहा था। उस पर हत्या और लूट जैसे कई गंभीर आरोप हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसके कोलकाता में छिपने के मकसद की जांच कर रही है।

    गैंगस्टर मोहम्मद सोहराब कोलकाता से गिरफ्तार

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने मंगलवार को कोलकाता के रिपन स्ट्रीट इलाके से उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मोहम्मद सोहराब को गिरफ्तार किया। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट थाने की पुलिस के सहयोग से दोपहर में उसे गिरफ्तार किया गया।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोहराब एक जुलाई को दिल्ली के तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आया था। पैरोल की अवधि पूरा होने के बाद वह हाजिर नहीं हुआ था और फरार चल रहा था। पिछले कई महीने से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी। उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। उसके नेपाल भागने की भी आशंका जताई जा रही थी।

    गैंगस्टर मोहम्मद सोहराब कोलकाता से गिरफ्तार

    गिरफ्तार सोहराब के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई लोगों की हत्या व लूट की वारदातों सहित 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सोहराब पिछले करीब चार माह से कोलकाता के मुस्लिम बहुल रिपन स्ट्रीट में एक किराए का घर लेकर रह रहा था। वह यहां दूसरे के परिचय पत्र का इस्तेमाल कर ऐप बाइक चलाने का काम कर रहा था।

    सोहराब पर वर्षों पहले लखनऊ में एक घंटे के भीतर तीन लोगों की हत्या के भी आरोप हैं। इसके अलावा डकैती सहित जेल में बैठकर अपना नेटवर्क चलाने, हत्या की सुपारी लेने और रंगदारी वसूली जैसे आरोप भी हैं। कोलकाता पुलिस के सूत्रों के अनुसार, उसे बुधवार को यहां अदालत में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले जाएगी। उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है।

    कोलकाता में छिपकर चला रहा था ऐप बाइक

    कोलकाता में छिपने के उद्देश्य का भी पता लगाया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद यह भी सवाल उठ रहे हैं कि वह कोलकाता में इतने महीनों से रह रहा था और यहां की पुलिस को इसकी कानों कान भनक तक नहीं थी। बताते चलें कि कोलकाता से पहले भी दूसरे राज्यों के कई कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारियां हो चुकी है।