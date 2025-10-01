Language
    बिहार के कुख्यात अपराधी की बंगाल में गोली मारकर हत्या, कई आपराधिक मामले थे दर्ज

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:08 AM (IST)

    दुर्गा पूजा उत्सव के बीच मंगलवार को महाअष्टमी की देर रात हावड़ा शहर के संध्या बाज़ार इलाके में बिहार के गोपालगंज निवासी एक कुख्यात अपराधी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पता चला है कि मृतक बिहार का हिस्ट्रीशीटर था और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह गोपालगंज जेल में 7-8 साल बिता चुका था।

    बिहार के कुख्यात अपराधी की बंगाल में गोली मारकर हत्या (सांकेतिक तस्वीर)

     राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। दुर्गा पूजा उत्सव के बीच मंगलवार को महाअष्टमी की देर रात हावड़ा शहर के संध्या बाज़ार इलाके में बिहार के गोपालगंज निवासी एक कुख्यात अपराधी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

    हावड़ा सिटी पुलिस के कमिश्नर (सीपी) प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह घटना रात लगभग 9:30 बजे घटी। बाइक सवार दो हमलावरों ने सुरेश यादव (55) पर उस समय गोली चला दी जब वह बोन बिहारी बोस लेन से गुजर रहा था। गोली मारने के बाद हमलावर भाग निकला।

    पता चला है कि मृतक बिहार का हिस्ट्रीशीटर था और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह गोपालगंज जेल में 7-8 साल बिता चुका था। बिहार में उसकी आपराधिक प्रतिद्वंद्विता थी और कथित तौर पर दो साल पहले गोपालगंज में भी उसे गोली मारी गई थी, लेकिन वह उस घटना में बच गया था।

    सीपी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। हमलावरों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए हैं और जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।