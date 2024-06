'अफवाह फैलाना, हर किसी पर संदेह करना सही नहीं...सजा मिलेगी', अमित शाह के खिलाफ जयराम रमेश के आरोपों पर चुनाव आयोग ने लगाई फटकार

जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "निवर्तमान गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह से जिला कलेक्टर्स से फोन पर बात कर रहे हैं, अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है, अफसरों को इस तरह से खुल्लमखुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है एवं अस्वीकार्य है, याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। 4 जून को जनादेश के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा सत्ता से बाहर होंगे और विपक्षी I.N.D.I.A गठबंधन विजयी होगा। अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए व संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वे निगरानी में हैं।"

#WATCH | On Congress leader Jairam Ramesh's allegations that Union HM called DMs/ROs (Returning Officers), CEC Rajiv Kumar says, "...Can someone influence them (DMs/ROs) all? Tell us who did this. We will punish the person who did it...It is not right that you spread a rumour and… pic.twitter.com/iejNzcZQ2G— ANI (@ANI) June 3, 2024