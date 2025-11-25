'ऐसा करने का मन नहीं है', हेट स्पीच पर कानून बनाने को लेकर SC ने क्या-क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह देश भर में हेट स्पीच की हर घटना पर कानून बनाने या उसकी निगरानी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कानूनी उपाय, पुलिस स्टेशन और हाई कोर्ट पहले से ही मौजूद हैं।

यह टिप्पणी जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने की, जो एक खास समुदाय के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के कथित आह्वान का मुद्दा उठाने वाली एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बेंच ने कहा, "हम इस याचिका की आड़ में कोई कानून नहीं बना रहे हैं। आप बेफिक्र रहें, हम इस देश के X, Y, Z पॉकेट में होने वाली हर छोटी घटना पर कानून बनाने या उसे मॉनिटर करने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां हाई कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, कानूनी उपाय हैं। वे पहले से ही मौजूद हैं।"

शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने आवेदक से कहा था कि आवेदक अपनी शिकायत के साथ संबंधित हाई कोर्ट में जा सकता है। बेंच ने आवेदक की ओर से मामले में पेश हुए वकील से कहा, "यह कोर्ट पूरे देश में ऐसे सभी मामलों पर नजर कैसे रख सकता है? आप अधिकारियों से संपर्क करें। उन्हें कार्रवाई करने दें, नहीं तो हाई कोर्ट जाएं।"

याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा? वकील ने कहा कि उन्होंने एक लंबित रिट याचिका में एक आवेदन दायर किया है जिसमें हेट स्पीच का मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने कहा, "मैंने निर्देश के लिए एक आवेदन दिया है, जिसमें कोर्ट को आर्थिक बहिष्कार की इन शुरू हुई अपीलों के बारे में कुछ और उदाहरण दिए गए हैं।" जब बेंच ने देखा कि ऐसे कॉल कुछ खास लोगों ने किए हैं तो वकील ने कहा कि कुछ जन प्रतिनिधि भी ऐसे ही कॉल कर रहे हैं।

सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा? कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सार्वजनिक हित किसी एक खास धर्म के लिए सेलेक्टिव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, "सभी धर्मों में बहुत ज्यादा नफरत फैलाने वाले भाषण चल रहे हैं। मैं ये डिटेल्स अपने दोस्त (एप्लीकेंट) को दूंगा। उसे ये जोड़ने दें और सभी धर्मों के आधार पर उस पब्लिक मुद्दे को सपोर्ट करने दें।"

इस पर आवेदक के वकील ने कहा कि उन्होंने यह मामला कोर्ट के ध्यान में लाया है क्योंकि अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि हेट स्पीच मामले में, टॉप कोर्ट ने पहले कहा था कि अगर राज्य कोई एक्शन नहीं लेता है, तो पुलिस को खुद से एक्शन लेना होगा, और ऐसा न करने पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल इसे राज्यों के ध्यान में ला सकते हैं ताकि हेट स्पीच पर सही कार्रवाई की जा सके।

फिर तुषार मेहता ने कहा, "कोई भी हेट स्पीच में शामिल नहीं हो सकता -- यह मेरा स्टैंड है। लेकिन शिकायत करते समय, एक एक समाज-सेवी व्यक्ति चयनात्मक नहीं हो सकता।" बेंच ने आवेदक के वकील से कहा कि इसके लिए सिस्टम मौजूद हैं और वह कानून में जो भी प्रावधान है, उसका सहारा ले सकते हैं।

आवेदक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2022 के आदेश का जिक्र किया, जिसमें तीन राज्यों को हेट स्पीच देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया था। उन्होंने असम के एक मंत्री के मामले में दायर एक और आवेदन का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने "बिहार चुनाव के बारे में बोलते हुए कहा था कि बिहार ने गोभी की खेती को मंजूरी दे दी है।"