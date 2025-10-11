'भारत की विकास गाथा की परिधि नहीं, बल्कि धड़कता हृदय है पूर्वोत्तर',पीएम मोदी ने बताया विकसित भारत का 'प्लान'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पहली बार पूर्वोत्तर भारत की विकास गाथा का परिधि क्षेत्र नहीं, बल्कि धड़कता हृदय है। नए हवाई अड्डों से लेकर सशक्त स्वयं सहायता समूहों तक और कनेक्टिविटी से लेकर रचनात्मकता तक, अरुणाचल प्रदेश विकसित भारत की भावना को प्रतिबिंबित करता है।

पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लिखित एक्स पर एक लेख भी साझा किया, जो देश की विकास यात्रा में अरुणाचल प्रदेश के परिवर्तन और बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है।

सिंधिया ने क्या कहा था?

लेख में सिंधिया ने कहा कि जब भी मैं पूर्वोत्तर में कदम रखता हूं, ''मुझे नई ऊर्जा का एहसास होता है।'' कई लोग इसे भारत की परिधि कहते हैं, लेकिन यह तो हृदय है, जो अनेक रंगों, ध्वनियों और बनावटों में धड़कता है। मोतियों की एक माला, जो अनगिनत समुदायों, संस्कृतियों और जीवन-पद्धतियों से बंधी है और प्रकृति की शाश्वत लय में सहजता से गुंथी हुई है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री इसे अष्टलक्ष्मी कहते हैं।''