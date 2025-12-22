उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, अगले दो दिनों में अभी और गिरेगा पारा; पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमपात और बूंदाबांदी के साथ मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ शीतलहर ने ठंड बढ़ा दी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से सड़कों पर वाहन रेंगते रहे तो रेल यातायात के साथ विमानों का परिचालन भी प्रभावित हुआ। धुंध के कारण श्री माता वैष्णो देवी में कटड़ा-सांझीछत चापर सेवा प्रभावित हुई।

मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि के बाद लगातार चार दिन तक 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर चलती रहेगी। दिल्ली के लिए ठंड और कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से 1.3 डिग्री अधिक था, जबकि अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। हरियाणा में नारनौल तो पंजाब में गुरदासपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान क्रमश: 5.2 और 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में चार दिनों तक मौसम में बदलाव के आसार नहीं हैं। राज्य के सात शहरों में कोहरा छाया रहेगा तो 25 जिलों में ज्यादा ठंड रहेगी। कश्मीर में बारिश व बर्फबारी से चिल्ले कलां की शुरुआतकश्मीर में बारिश और बर्फबारी के साथ 40 दिन की कठोर सर्दी वाले चिल्ले कलां की शुरुआत हुई। विख्यात पर्यटन स्थल सोनमर्ग, गुलमर्ग सहित कश्मीर के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में तड़के शुरू हुआ बारिश का सिलसिला देर शाम तक जारी था।

जम्मू व कटड़ा में हल्की बारिश घाटी के अन्य हिस्सों में भी तेज बारिश ने लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया। जम्मू व कटड़ा में हल्की बारिश हुई है। बर्फबारी के कारण जिला राजोरी और पुंछ को शोपियां (कश्मीर) से जोड़ने वाले मुगल मार्ग पर एहतियातन यातायात को बंद कर दिया गया है। मौसम में आए बदलाव से घाटी में दिन के तापमान में गिरावट आई है, जबकि रात का बढ़ा है।

हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा, धौलाधार की पहाडि़यों सहित लाहुल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ। रोहतांग व कुंजम दर्रे में आधा फीट हिमपात हुआ है। चुराह, भरमौर व चंबा में बूंदाबांदी हुई।आइजीआइ एयरपोर्ट पर 110 उड़ानें रदआइजीआइ एयरपोर्ट पर ²श्यता कम होने के कारण 110 उड़ानें रद कर दी गईं, जबकि 700 से अधिक उड़ानें देरी से चलीं। दिल्ली आने वाले चार विमानों को डायवर्ट कर जयपुर और अहमदाबाद के हवाई अड्डों पर भेजा गया। इस सप्ताह 15 से लेकर 21 दिसंबर तक कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर रद होने वाली उड़ानों की कुल संख्या 806 तक पहुंच गई है।

कई फ्लाइट में देरी श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से करीब 15 उड़ानों का संचालन नहीं हो पाया। पटना एयरपोर्ट पर एअर इंडिया की दिल्ली-पटना-दिल्ली एवं इंडिगो की चेन्नई की फ्लाइट रद रही। करीब एक दर्जन फ्लाइट आधे घंटा से लेकर दो घंटे तक विलंबित रही। दरभंगा एयरपोर्ट से 16 विमानें आठ मिनट से लेकर 48 मिनट तक विलंब रही। वहीं पटना से होकर गुजरने वाली ढाई दर्जन ट्रेनें भी विलंबित रही। हरिद्वार-राजगीर स्पेशल 20 घंटे, जबकि आनंद विहार-जयनगर गरीब रथ ट्रेन 13 घंटे विलंब से चल रही है।