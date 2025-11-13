चीन सीमा के पास लद्दाख में एयरबेस चालू, 230 करोड़ रुपये से कराया गया अग्रेड 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और चीन के रिश्तों में भले सुधार होता नजर आ रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर विश्वास की कमी देखने को मिल रही है। इस बीच भारत सीमा से सटे पूर्वी लद्दाख में सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को अपना न्योमा एयरबेस का संचालन शुरू कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम का एक बड़ा सैन्य अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। भारत के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल, 34000 किमी से अधिक LAC के ठीक विपरीत छोर पर हो रहा ये घटनाक्रम चीन सीमा पर उच्च सैन्य तत्परता को दर्शाता है।

टीओआई ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है। सैन्य विश्वास बहाली के उपाय भी लगातार मजबूत हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विश्वास की कमी अभी देखने को मिल रही है। बता दें कि साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में कई चीनी घुसपैठों के बाद से लगातार छठवें साल सैनिकों की अग्रिम तैनाती जारी है।

न्योमा एयरबेस को 230 करोड़ रुपये से कराया गया अग्रेड भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने स्वयं सी-130जे 'सुपर हरक्यूलिस' विमान से हिंडन से न्योमा स्थित मुध हवाई अड्डे तक उड़ान भरी। बता दें कि यह 13,710 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है।