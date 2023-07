'हिंदुस्तान में कोई धर्म खतरे में नहीं' अजीत डोभाल बोले- देश में इस्लाम का अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान

डोभाल ने कहा कि देश में धार्मिक समूहों के बीच इस्लाम ने एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण गौरव का स्थान रखता है। आपको बता दें कि डोभाल की यह टिप्पणी इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान आई जहां मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इस्सा जो भारत के दौरे पर हैं ने भी सभा को संबोधित कर रहे थे।

डोभाल ने की भारत और सऊदी अरब के बीच ''उत्कृष्ट'' संबंधों की सराहना

Your browser does not support the audio element.

HighLights डोभाल ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई धर्म खतरे में नहीं डोभाल ने की भारत और सऊदी अरब के बीच ''उत्कृष्ट'' संबंधों की सराहना डोभाल बोले- भारत सभी मसलों के हल के लिए सहनशीलता, बातचीत और सहयोग को देता है बढ़ावा

नई दिल्ली, पीटीआई। भारतीय संस्कृती, सभ्यता और विरासत बहुत समृद्ध है। इसकी तारीफ करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने मंगलवार को कहा कि भारत एक समावेशी लोकतंत्र है और सभी नागरिकों को जगह देता है। उन्होंने कहा कि भारत उन संस्कृतियों और धर्मों का मिश्रण रहा है, जो सदियों से सद्भाव से रह रही हैं। भारत में इस्लाम का एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान डोभाल ने कहा कि देश में धार्मिक समूहों के बीच इस्लाम ने एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण गौरव का स्थान रखता है। आपको बता दें कि डोभाल की यह टिप्पणी इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान आई, जहां मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इस्सा, जो भारत के दौरे पर हैं, ने भी सभा को संबोधित कर रहे थे। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं : डोभाल डोभाल ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई धर्म खतरे में नहीं है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। भारत सभी मसलों के हल के लिए सहनशीलता, बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत में सभी को बराबर का हक है। इसके अलावा, डोभाल ने अल-इस्सा को उदारवादी इस्लाम की प्रामाणिक वैश्विक आवाज और इस्लाम की गहरी समझ रखने वाला एक गहन विद्वान बताया। भारत और सऊदी अरब के बीच ''उत्कृष्ट'' संबंधों की सराहना करते हुए डोभाल ने कहा कि ये संबंध साझा सांस्कृतिक विरासत, समान मूल्यों और आर्थिक संबंधों पर आधारित हैं।

Edited By: Ashisha Singh Rajput