    'उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता...' चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर ली चुटकी

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:00 PM (IST)

    लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना की। दुबे ने राहुल गांधी को गंभीरता से न लेने ...और पढ़ें

    राहुल गांधी और निशिकांत दुबे

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान भाजपा ने कांग्रेस को 'चोरों की सरदार' करार देते हुए पार्टी की तीखी आलोचना की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, 'कोई राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता, अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी वहां गए हैं?

    उन्हें केवल अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। यही कारण है कि वे SIR और ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।' लोकसभा में बुधवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस आरोप को खारिज कर दिया कि वर्तमान संस्थाएं आरएसएस ने कब्जा कर ली हैं।

    राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता कोई: दुबे

    दुबे ने 1976 के स्वर्ण सिंह समिति का हवाला देते हुए कहा, इसने राष्ट्रपति के अधिकारों को छीन लिया। उन्होंने गांधी के दावों की आलोचना कर कहा कि कांग्रेस का खुद का संस्थानों और नियुक्तियों को प्रभावित करने का इतिहास है।

    भाजपा सांसद ने कहा, '1976 में स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी और उन्होंने सभी संस्थानों को समाप्त कर दिया, जो वे आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख 121 बार किया गया है और आप चौंक जाएंगे कि एक संशोधन के साथ कांग्रेस ने राष्ट्रपति के सभी अधिकार समाप्त कर दिए। राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप बन गए।'

    कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक की चिंता का आरोप

    दुबे का यह बयान राहुल गांधी के उस संबोधन के तुरंत बाद आया, जिसमें उन्होंने चुनाव सुधारों पर बात की। गांधी ने आरोप लगाया, 'चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया गया है।'

    इसके जवाब में कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भाजपा नेता निशिकांत दुबे की टिप्पणियों का जवाब देते हुए राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया और व्यंग्यात्मक रूप से सुझाव दिया कि लोकसभा सांसद का अतीत खंगालने का कौशल उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है।

    सरकार से उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में एक अच्छे पद के लिए उन पर विचार करने का आग्रह किया।

    (न्यूज एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)