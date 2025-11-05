निसार उपग्रह शुक्रवार को ऑपरेशनल घोषित होगा, इसरो प्रमुख बोले हमारी तैयारी पूरी

पीटीआई,नई दिल्ली। नासा और इसरो की ओर से संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह शुक्रवार को ऑपरेशनल घोषित होगा। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने बुधवार को कहा कि इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।

नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) पृथ्वी की अधिकांश भूमि और बर्फ की सतहों की हर 12 दिन में दो बार निगरानी करने की क्षमता रखता है। 2,400 किलो वजनी निसार उपग्रह को 30 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था।

नारायणन ने कहा, ''डाटा कैलिब्रेशन पूरा हो चुका है और सात नवंबर को उपग्रह के चालू होने की घोषणा करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करेंगे।'' निसार मिशन दो एसएआर प्रणालियों (एल-बैंड और एस-बैंड सेंसर) को ले जाने वाला पहला मिशन है।

वहीं, इसरो प्रमुख ने कहा कि भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान परियोजना का पहला मानवरहित मिशन जनवरी में होने की उम्मीद है, जिसमें 2027 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेश निर्मित रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजने की योजना है।