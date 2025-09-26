केरल में माकपा कार्यकर्ता हत्या मामले में BJP-RSS के नौ कार्यकर्ता बरी, कोर्ट ने सुनाया फैसला

पीटीआई, कन्नूर। केरल में 2015 में हुई माकपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कोर्ट ने भाजपा-आरएसएस के नौ कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया। 25 फरवरी 2015 को कन्नूर के चित्तरीपरम्बा में 45 वर्षीय ओ प्रेमन पर हमला हुआ था और अगले दिन अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी।

बरी किए गए लोगों में साजेश सी, प्रजेश डी, इंचिकांडी निशांत, लिजिन पी, मनपड्डी विनीश, सी राजेश, निखिल एनआर रमेश और रेनजिथ सीवी शामिल हैं।

बचाव पक्ष के वकीलों ने बताया कि दूसरे आरोपित श्याम प्रसाद की 2018 में एक अन्य राजनीतिक झड़प में हत्या कर दी गई थी।

आरोपितों के अधिवक्ता पी प्रेमराजन ने कहा कि जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पुलिस जांच में गंभीर खामियों का हवाला देते हुए उन्हें बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगले दिन ही एफआइआर दर्ज की गई।

एफआइआर में शुरू में जिन छह लोगों के नाम थे, उन्हें बाद में हटा दिया गया और उनकी जगह मौजूदा आरोपितों पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे से यह साबित हो गया कि आरोपित अपराध स्थल पर मौजूद नहीं थे।