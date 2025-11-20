NIA ने आरिफ हुसैन की तलाश में कूचबिहार में डेरा डाला, अलकायदा से जुड़ रहे तार

जागरण संवाददाता, कूचबिहार। दिल्ली बम विस्फोट कांड के आरोपित बांग्लादेशी नागरिक आरिफ हुसैन को पकड़ने के लिए एनआइए ने बंगाल के कूचबिहार में डेरा डाल दिया है। एजेंसी को विश्वास है कि आरिफ जिले के दिनहाटा के निकट किसी गुप्त स्थान पर छिपा है।

पिछले सप्ताह उसके घर पर छापेमारी में एनआइए को कई सुराग मिले थे। एनआइए को उसके एक नए बैंक खाते का सुराग मिला है। इसमें बड़े पैमाने पर संदिग्ध वित्तीय लेन-देन का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक, पता चला है कि आरिफ नए खाते के माध्यम से हवाला चैनलों के जरिए पैसे का लेन-देन करता था। यह खाता अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों के लिए फंडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एजेंसी की तीन सदस्यीय टीम ने दिनहाटा-2 ब्लाक के नयारहाट ग्राम पंचायत के नंदीना गांव में पहुंची थी। वहां आरिफ हुसैन के घर पर करीब चार घंटे तक छापेमारी की गई। आरोप है कि आरिफ की सास ने उसे भगाने में मदद की।