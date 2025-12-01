यूपी से जम्मू-कश्मीर तक... व्हाइट कॉलर टेरर माड्यूल की तह तक पहुंचने में जुटी NIA

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाल किला के पास हुए आतंकी हमले और सफेदपोश आतंकी माड्यूल के तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी एनआइए ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कश्मीर में इस मामले में संलिप्त मौलवी व डाक्टरों के आवास सहित आठ जगहों पर तलाशी ली गई। दूसरी ओर लखनऊ में डाक्टर शाहीन के घर पहुंची एनआइए की टीम ने उसके पिता व भाई से लंबी पूछताछ की। एनआईए की जम्मू-कश्मीर, यूपी में छापेमारी इस दौरान एनआइए ने कुछ मोबाइल फोन और कुछ डिजिटल उपकरण जब्त किए।जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर में छापेमारी की कार्रवाई सुबह करीब साढ़े छह बजे एकसाथ शुरू की गई। एनआइए के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के अलावा मजिस्ट्रेट भी थे।

शोपियां के नादिगाम में मौलवी इरफान अहमद वागे के घर और श्रीनगर के नौगाम में स्थित मस्जिद में उसके कमरे की तलाशी ली गई। मौलवी की पत्नी से भी एनआइए के अधिकारियों ने कुछ प्रश्न किए। इसके अलावा पांपोर के संबूरा में आमिर रशीद के घर की तलाशी ली गई।

व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की जांच जारी पुलवामा के कोइल में डॉ. मुजम्मिल और लाल किला के पास आत्मघाती हमला करने वाले डा. उमर नबी के घर भी टीम पहुंची और सघन तलाशी ली। कुलगाम के वनपोरा में डा. अदील माजिद राथर के घर में भी तलाशी ली।

पुलवामा के चंदगाम और मलंगपोरा में इस मामले में चिह्नित किए गए कुछ संदिग्धों के घरों में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वहां रहने वालों से कुछ सवाल-जवाब किए गए हैं, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न किसी को हिरासत में लिया गया है।

टीम के निकलते शाहीन के भाई ने बंद किया दरवाजा एनआइए के अधिकारी एटीएस के साथ लखनऊ में डाक्टर शाहीन के लालबाग स्थित खंदारी बाजार स्थित घर पहुंचे। दो घंटे तक शाहीन के पिता सईद अंसारी और बड़े भाई शोएब से गहन पूछताछ की। छापे के दौरान इलाके में भारी सुरक्षा-व्यवस्था कर दी गई।

मोहल्ले की गली में पुलिस ने आवाजाही लगभग बंद करा दी। सुबह पहुंची टीम करीब 11:42 बजे बाहर निकली। इस दौरान अधिकारी घर के हर हिस्से की जांच करते रहे। चर्चा थी कि शाहीन को भी पूछताछ के लिए टीम अपने साथ लाई है, लेकिन जांच एजेंसी के सूत्रों ने इससे इन्कार किया।

छापेमारी के बाद शाहीन के मुहल्ले वालों ने भी खुद को घरों में कैद कर लिया है। वह किसी बाहरी से बात करने में भी कतरा रहे हैं।सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के दौरान कुछ महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं, जिनके आधार पर कार्रवाई की गई है।