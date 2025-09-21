Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NIA ने महिला तस्करी से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में बंगाल के बनगांव में की छापामारी

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:43 PM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने महिला तस्करी मामले में बंगाल के नदिया जिले के बनगांव अंचल में दो स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई पिछले साल ओडिशा से बचाई गई एक बांग्लादेशी किशोरी के मामले से जुड़ी है। इस मामले में पहले छह लोग गिरफ्तार किए गए थे। जांच में पता चला है कि किशोरी को बनगांव स्थित पेट्रापोल सीमा से भारत लाया गया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    एनआईए ने महिला तस्करी से जुड़े मामले में बंगाल के बनगांव में की छापामारी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की टीम ने महिला तस्करी से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में बंगाल के नदिया जिले के बनगांव अंचल के दो इलाकों में छापामारी की।

    मालूम हो कि पिछले साल ओड़िशा से एक बांग्लादेशी किशोरी का उद्धार किया गया था। उस मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में जांच का जिम्मा एनआइए को सौंपा गया था। जांच में पता चला है कि किशोरी को बनगांव स्थित पेट्रापोल सीमा से भारत लाया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें