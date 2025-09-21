NIA ने महिला तस्करी से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में बंगाल के बनगांव में की छापामारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की टीम ने महिला तस्करी से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में बंगाल के नदिया जिले के बनगांव अंचल के दो इलाकों में छापामारी की।

मालूम हो कि पिछले साल ओड़िशा से एक बांग्लादेशी किशोरी का उद्धार किया गया था। उस मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में जांच का जिम्मा एनआइए को सौंपा गया था। जांच में पता चला है कि किशोरी को बनगांव स्थित पेट्रापोल सीमा से भारत लाया गया था।