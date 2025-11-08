Language
    बस्तर में NIA की आइईडी विस्फोट मामले में बड़ी कार्रवाई, 12 ठिकानों पर की छापेमारी; नकदी-माओवादी पर्चे बरामद

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:46 AM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई 2023 में हुए अरनपुरआइईडी विस्फोट और माओवादी हमले के मामले से जुड़ी है। एनआइए ने बताया कि यह छापे संदिग्ध और आरोपित व्यक्तियों के परिसरों में मारे गए, जो प्रतिबंधित संगठन सीपीआइ (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों से जुड़े थे। 

    बस्तर में NIA की आइईडी विस्फोट मामले में बड़ी कार्रवाई, 12 ठिकानों पर की छापेमारी (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, जगदलपुर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई 2023 में हुए अरनपुर आइईडी विस्फोट और माओवादी हमले के मामले से जुड़ी है।

    एनआइए ने बताया कि यह छापे संदिग्ध और आरोपित व्यक्तियों के परिसरों में मारे गए, जो प्रतिबंधित संगठन सीपीआइ (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों से जुड़े थे। तलाशी के दौरान एजेंसी ने कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है, जिनमें नकदी, हस्तलिखित पत्र, माओवादियों द्वारा की जाने वाली लेवी वसूली की रसीद बुकें और डिजिटल उपकरण शामिल हैं।

    यह हमला दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के पेद्का गांव के पास 26 अप्रैल 2023 को दरभा डिवीजन कमेटी के माओवादियों ने किया था। एनआइए इस मामले की जांच जारी रखे हुए है और अब तक 27 आरोपितों को गिरफ्तार कर दो आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।

    गिरफ्तार किए गए आरोपितों में धनेंद्र राम धु्रव उर्फ गुरुजी और रामस्वरूप मरकाम शामिल हैं, जो माओवादियों के सहयोगी बताए गए हैं। ये लोग आइईडी विस्फोट के लिए आवश्यक रसद और सहायता उपलब्ध कराने में शामिल थे।

    एनआइए के अनुसार, 17 नवंबर 2023 को गरियाबंद जिले के बड़ेगोबरा गांव में हुए एक अन्य विस्फोट में भी इनकी भूमिका सामने आई है। यह विस्फोट उस समय हुआ जब मतदान दल और सुरक्षा बल का दल मतदान समाप्त कर लौट रहा था। इस हमले में इंडो-तिब्बती सीमा पुलिस (आइटीबीपी) की 615 एडहाक बटालियन के एक हेड कांस्टेबल बलिदान हुए थे।

    एनआइए ने कहा कि माओवादी कैडरों ने विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर यह हमला किया था। एजेंसी इस प्रकरण की गहन जांच जारी रखे हुए है।