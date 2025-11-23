केरल में PFI सदस्यों की होगी जांच, कोर्ट ने एनआईए को दी मंजूरी; क्या है पूरा पूरा मामला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक अदालत ने एनआइए को 2010 में प्रोफेसर टीजे जोसेफ के हाथ काटने के मामले में पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) के कार्यकर्ता की जांच करने की अनुमति दी है, जिसने मुख्य आरोपित को शरण देने का आरोप लगाया गया है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश पीके मोहनदास ने 20 नवंबर को एजेंसी द्वारा दायर एक याचिका के बाद यह अनुमति दी। थोडुपुझा में प्रोफेसर जोसेफ में न्यूमैन कालेज पर एक समूह ने हमला किया था, जिसने जुलाई 2010 में तैयार किए गए एक प्रश्न पत्र में धार्मिक अपमान का आरोप लगाते हुए उनके दाहिने हाथ को काट दिया था। जिसे बाद में जांच एजेंसी ने अपने हाथ में लिया था।

इन तीन लोगों किया गया था गिरफ्तार जोसेफ का हाथ काटने के आरोपित सवाद को जनवरी 2024 में बेराम, मट्टनूर, कन्नूर से गिरफ्तार किया गया। एनआइए ने शफीर सी को भी गिरफ्तार किया, जिसने 2020 से कन्नूर में चक्कड़ और मट्टनूर में सवाद को शरण और अन्य लाजिस्टिक सहायता प्रदान की थी।