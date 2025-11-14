अलकायदा आतंकी साजिश मामले में NIA ने पांच राज्यों में की छापेमारी, डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने अलकायदा आतंकी साजिश मामले में पांच राज्यों में 10 जगहों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासी शामिल हैं।

जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि एनआइए टीमों ने बुधवार को बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात में विभिन्न संदिग्धों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली। कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं जिन्हें फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है।