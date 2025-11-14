अलकायदा आतंकी साजिश मामले में NIA ने पांच राज्यों में की छापेमारी, डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने अलकायदा आतंकी साजिश मामले में पांच राज्यों में 10 जगहों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासी शामिल हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने अलकायदा आतंकी साजिश मामले में पांच राज्यों में 10 जगहों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासी शामिल हैं।
जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि एनआइए टीमों ने बुधवार को बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात में विभिन्न संदिग्धों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली। कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं जिन्हें फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है।
एनआइए ने कहा कि यह मामला 2023 में दर्ज किया गया था। चार बांग्लादेशी - मोहम्मद सोजिबमिया, मुन्ना खालिद अंसारी, अजरुल इस्लाम और अब्दुल लतीफ ने जाली भारतीय पहचान दस्तावेज का उपयोग करके बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ की थी।
ये लोग प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े पाए गए। ये लोग बांग्लादेश में अलकायदा के आतंकियों के लिए धन जुटाने और उसे ट्रांसफर करने में शामिल थे। इस मामले में एनआइए ने 10 नवंबर 2023 को अहमदाबाद की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
