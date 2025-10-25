छोटे रेस्तरां और ठेलों पर इस्तेमाल किया जा रहा तेल दे रहा कैंसर और हार्ट अटैक को दावत, NHRC ने लिया संज्ञान

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश में खाद्य तेल के बार-बार उपयोग की गंभीर समस्या पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने इस मामले को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मानवाधिकार उल्लंघन करार देते हुए दो सप्ताह के भीतर राज्यवार जांच रिपोर्ट और कार्रवाई विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

छोटे होटलों, ढाबों और सड़क किनारे तेल का बार-बार होता है उपयोग

भोपाल स्थित सामाजिक संस्था, सार्थक सामुदायिक विकास एवं जन कल्याण संस्था, के संस्थापक ने आयोग से शिकायत में कहा है कि छोटे होटलों, ढाबों और सड़क किनारे के खाद्य विक्रेताओं द्वारा उपयोग किए गए तेल को बार-बार गर्म करके भोजन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है या पुन: बेचा जाता है। इससे कैंसर, हृदय रोग और लीवर संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।