बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त, राज्यों को नोटिस मांगी सफाई
पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा है कि मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में छह बच्चों के एचआइवी पाजिटिव पाए जाने के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया गया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहीं ऐसी घटनाएं आयोग के संज्ञान में आई हैं। इसलिए, आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
कहा है कि रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं के संबंध में की गई कार्रवाई या उठाए जाने वाले कदमों का विवरण होने की उम्मीद है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को सतना जिले के सरदार वल्लभभाई पटेल सरकारी अस्पताल में छह बच्चों के एचआइवी पाजिटिव पाए जाने के संबंध में एक 'ब्लड बैंक' प्रभारी और दो लैब तकनीशियनों को निलंबित कर दिया है।
इस मामले की जांच के लिए गठित समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। एनएचआरसी ने कहा कि उसने इस खबर का स्वत: संज्ञान लिया कि सतना जिला अस्पताल में खून चढ़ाने के बाद कम से कम छह बच्चे एचआइवी पॉजिटिव पाए गए हैं।
खबर में कहा गया है कि इन बच्चों का थैलेसीमिया का इलाज अस्पताल में किया जा रहा था। इसके लिए समय-समय पर रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। बच्चों में इस साल जनवरी और मई के बीच एचआइवी संक्रमण की पुष्टि हुई थी। यह मामला अब सामने आया है।
