    NFSU को लगातार तीसरे साल मिला DSCI एक्सीलेंस अवॉर्ड, डिजिटल फोरेंसिक में बेहतरीन काम के लिए मिला सम्मान

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:52 PM (IST)

    राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU), गांधीनगर के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इन डिजिटल फोरेंसिक (CoEDF) को DSCI एनुअल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी समि ...और पढ़ें

    NFSU को मिला 'लीडिंग डिजिटल फोरेंसिक कैपेबिलिटीज़' अवॉर्ड

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU), गांधीनगर के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इन डिजिटल फोरेंसिक (CoEDF) को DSCI एनुअल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी समिट (AISS) 2025 में प्रतिष्ठित "लीडिंग डिजिटल फोरेंसिक कैपेबिलिटीज़ बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस" अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

    लगातार तीसरे साल, NFSU को DSCI एक्सीलेंस अवॉर्ड्स में यह टॉप सम्मान मिला है, जिसे साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक में भारत की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है।

    यह अवॉर्ड उन सरकारी फोरेंसिक इंस्टीट्यूशन्स को पहचान देता है जो इंडियन लीगल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के सेक्शन 79-A का सख्ती से पालन करते हुए कानूनी रूप से स्वीकार्य डिजिटल सबूत देने में बेंचमार्क सेट करते हैं। NFSU स्थित CoEDF भारत के उन कुछ इंस्टीट्यूशन्स में से एक है, जिनके पास प्रतिष्ठित 79-A एक्रेडिटेशन है।

    सीनियर IPS अधिकारियों, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वाली जूरी के कड़े मूल्यांकन के बाद, NFSU-बेस्ड CoEDF को यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड फाइनलिस्ट सेंट्रल FSL-पुणे और SFSL-हिमाचल प्रदेश से बेहतर मूल्यांकन के बाद दिया गया।

    साइबर सिक्योरिटी में भारत की सबसे बड़ी पहचान

    NFSU के कुलपति, 'पद्मश्री' सम्मानित, डॉ. जे.एम. व्यास ने कहा, “NFSU को लगातार तीसरी बार 'DSCI एक्सीलेंस अवॉर्ड' मिलना डिजिटल फोरेंसिक में बेहतरीन काम के लिए NFSU के पक्के इरादे का सबूत है। NFSU साइबर चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को वर्ल्ड-क्लास क्षमताओं से लैस करने के लिए भी समर्पित है।”

    AISS 2025, जिसे डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (DSCI) ने आयोजित किया है, जो डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी पर देश की लीडिंग इंडस्ट्री बॉडी है, भारत के साइबर सिक्योरिटी भविष्य को आकार देने के लिए सरकार, इंडस्ट्री, लॉ एनफोर्समेंट और एकेडेमिया को एक साथ लाता है।