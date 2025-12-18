MP News: छिंदवाड़ा जिले के अस्पताल में शौचालय के कमोड में नवजात को फेंका, फ्लश चलाने से गई जान

जेएनएन, छदवाड़ा। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के परासिया सिविल अस्पताल के शौचालय के कमोड में सोमवार को नवजात बच्ची का शव मिला था। शार्ट पीएम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बच्ची को जिंदा ही कमोड में डाकर फ्लश चला दिया गया, जिससे उसके फेफड़ों और पेट में पानी भर गया था।

सोमवार को ओपीडी में 15 गर्भवती महिलाएं जांच के लिए आई थीं। पुलिस ने इनमें से 14 महिलाओं की पहचान कर ली है। एक महिला संदिग्ध है, जिसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। अस्पताल में लगे 26 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज पुलिस खंगाल रही है। हालांकि, जिस शौचालय में यह घटना हुई, उसके बाहर या आसपास कैमरा नहीं था। गैलरी और एंट्री गेट के फुटेज से संदिग्ध महिला और उसके साथ आए लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है।