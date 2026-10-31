'अर्णब' के बाद आ रहा एक और तूफान, 2 और 3 नवंबर को इन राज्यों में होगी भारी बारिश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चक्रवात अर्णब का कहर अभी समाप्त नहीं हुआ कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दक्षिणपूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र तेजी से गहराते हुए 1 नवंबर तक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है।

2 नवंबर की शाम तक इसके आंध्र प्रदेश तट के करीब पहुंचने की संभावना है। जिसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी (यनम) और ओडिशा में 2 से 4 नवंबर के दौरान भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और पुडुचेरी के यनम में 2 और 3 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं ओडिशा में 3 और 4 नवंबर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

तूफान अर्णब का कहर गौरतलब है कि चक्रवात अर्णब 28 अक्टूबर की सुबह बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यानम तट से टकराया था। लगभग 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। तूफान के चलते सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, घर डूब गए और खेत जलमग्न हो गए।