लॉरेंस बिश्नोई के वायरल वीडियो से हड़कंप, पाकिस्तानी डॉन को दी ईद की बधाई; गुजरात सरकार ने दिया जांच का आदेश

गुजरात के जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा पाकिस्तानी डॉन भट्टी को वीडियो कॉल करने के कथित नए वायरल वीडियो पर गुजरात के मंत्री रुशिकेश पटेल ने कहा, " इसकी जांच की जाएगी कि यह पुराना वीडियो है या नया। यह कहां से लीक हुआ? राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इसकी जांच का आदेश दिया है।"

#WATCH | On a new viral video purportedly showing gangster Lawrence Bishnoi making a video call to Pakistani don Bhatti while being lodged in Gujarat jail, Gujarat Minister Rushikesh Patel says, "...It will be investigated whether this is an old video or a fresh one, where was… pic.twitter.com/7GAPjLxt3O— ANI (@ANI) June 18, 2024