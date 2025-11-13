टीबी के नए मामलों में 2015 से 21 प्रतिशत की गिरावट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट

पीटीआई,नई दिल्ली। भारत में टीबी के नए मामलों में 2015 से उल्लेखनीय गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के हवाले से बताया कि भारत में टीबी के मामलों (हर वर्ष सामने आने वाले नए मामलों) में 21 प्रतिशत की कमी आई है, जो 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर 2024 में प्रति लाख जनसंख्या पर 187 रह गई है। यह कमी वैश्विक गिरावट (12 प्रतिशत) की तुलना में लगभग दोगुनी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, नई तकनीकों को तेजी से अपनाने, सेवाओं के विकेंद्रीकरण और व्यापक कार्यक्रमों के चलते देश में उपचार कवरेज 2024 में 92 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है। यह कवरेज 2015 में 53 प्रतिशत था। 2024 में अनुमानित 27 लाख मामलों में से 26.18 लाख टीबी मरीजों का निदान किया गया।

मंत्रालय ने बताया कि इससे ऐसे मामलों की संख्या कम करने में मदद मिली, जो टीबी से पीड़ित होने के बावजूद इस कार्यक्रम से जुड़े नहीं थे। इस तरह के मामलों की संख्या 2015 में अनुमानित 15 लाख से घटकर 2024 में एक लाख से कम हो गई।

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उपचार सफलता दर 90 प्रतिशत तक बढ़ गई है, जो वैश्विक उपचार सफलता दर 88 प्रतिशत से अधिक है। भारत में टीबी मृत्यु दर 2015 में प्रति लाख जनसंख्या 28 से घटकर 2024 में प्रति लाख जनसंख्या पर 21 रह गई है।